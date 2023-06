Vinci Energies anuncia aquisição da empresa de low-code Truewind

Carmo Palma, João Campos, Pedro Afonso e Luís Vieira. © Foto: Pedro Lopes

A Vinci Energies Portugal comprou a Truewind, uma empresa que presta serviços para transformação digital com base no chamado low-code da portuguesa Outsystems. Em comunicado, e sem revelar o valor do negócio, a Vinci Energies explica que o objetivo é "reforçar a estratégia e posicionamento da Axians, a marca do grupo dedicada às tecnologias de informação e comunicação no desafio da transformação digital". A Axians é o braço tecnológico do grupo, dedicado à "consultoria, design, integração de soluções e serviços, na área das tecnologias de informação e comunicação".

Esta aquisição, diz a Vinci Energies, "permite ainda consolidar a posição de liderança da Axians no segmento de mercado low-code", no qual opera a Truewind. Esta tem escritóris em Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, Benelux e Brasil, emprega cerca de 200 pessoas e, no ano passado, faturou mais de 11 milhões de euros.

"Líder em low-code, a Truewind é hoje um parceiro incontornável utilizando a tecnologia OutSystems. As plataformas low-code estão a revolucionar o desenvolvimento de core business applications e a acelerar a transformação digital de muitos setores", sublinha a empresa na nota à imprensa.

"A aquisição da Truewind reforça a estratégia de crescimento e desenvolvimento da rede Axians a partir de Portugal. Com a experiência internacional que lhe é característica, a Truewind significa oportunidade de diferenciação e crescimento", diz Pedro Afonso, presidente executivo da Vinci Energies em Portugal.

João Campos, CEO da Truewind, considera que a união com a Axians vai fazer com a que "a visão global da Truewind seja agora impulsionada pelo apoio de um grupo multinacional, o que nos permitirá expandir as nossas operações, servir melhor os nossos clientes e chegar a novos mercados".