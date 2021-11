Vinha do Dote, o novo tinto da Quinta do Côtto

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 23 Novembro, 2021 • 12:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há um novo vinho da casa Montez Champalimaud no mercado. O Quinta do Côtto Vinha do Dote presta "tributo à determinação" da mulher que fundou a empresa há quase um século. Está disponível nas principais garrafeiras e na grande distribuição, mas em "quantidades limitadas devido à capacidade produtiva muito reduzida" da Vinha do Dote. A edição de 2017, que agora chega ao mercado, conta apenas com 4.700 garrafas e tem um preço de venda recomendado de 20 euros.

Este é um vinho que resulta da descoberta de uma parcela de vinha localizada fora do casco principal do solar da Quinta do Côtto, em Cidadelhe, freguesia de Mesão Frio, redescoberta há seis anos pela equipa da Montez Champalimaud. Diz a empresa, em comunicado, que as videiras, com uma idade média de 90 anos, se apresentavam "num ótimo estado de conservação, o que despertou a curiosidade de todos sobre a origem e a história da parcela".

Nos arquivos da família foi encontrada a resposta. "Estas terras chegaram à família através de Rosa Carolina Pinto Barreiros, que as entregou como dote do seu casamento com António Montez Champalimaud, em 1865. Mais de meio século depois, em 1922, e fazendo justiça ao seu espírito inovador e empreendedor, atípico para a época, Rosa viria a fundar a empresa Montez Champalimaud. Num simbólico tributo, esta vinha velha foi batizada como Vinha do Dote", explica a empresa.

Esta é a terceira edição do icónico vinho, lançado, pela primeira vez, em 2019 com a colheita de 2015.