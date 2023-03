Vinha.pt quer fechar 2023 a crescer 60% para os 3,5 milhões de euros

Elísio Santos, fundador da vinha.pt, e Cláudio Martins, da Martins Wine Advisor © Direitos Reservados

A plataforma digital de venda de vinhos vinha.pt fechou 2022 com 2,2 milhões de euros de vendas, um crescimento de 12% face ao ano anterior. O objetivo, para este ano, é chegar aos 3,5 milhões, graças à aposta numa "seleção cuidada" de fines wines, nos quais se incluem o 'Uranus', o segundo vinho da série Wines from Another World, que resultou da parceria de Cláudio Martins, da Martins Wine Advisor (MWA), com Dominik Huber, da Terroir al Limit, da região de Priorat, na Catalunha.

Com preços a partir dos 1.700 euros, o 'Uranus', apresentado em outubro, já vendeu 300 das cerca de 500 garrafas disponíveis. Há, ainda, 100 garrafas de 0,75 litros - já que 60 ficarão em carteira para fases posteriores -, a 1.700 euros cada, e vão agora começar a ser vendidos os grandes formatos. Por 3.500 euros pode comprar uma das 24 garrafas de 1,5 litros ou, por 7.500 euros, uma das 12 garrafas de três litros. De cinco litros há seis garrafas e custam 13 mil euros cada uma. Por fim, e se quiser uma das três de 12 litros, terá de pagar 28 mil euros.

Sobre as 300 já vendidas, 60% ficaram em Portugal, as restantes foram para Espanha, Suíça, Reino Unido, Itália, Alemanha, Brasil, EUA e Arábia.

O lançamento do grandes formatos do 'Uranus', o segundo dos nove vinhos da série Wines from Another World - em referência aos nove planetas do sistema solar, serão lançados um por ano - marca o arranque de uma nova 'vida' da vinha.pt, agora detida pela Super Grapes, resultado da fusão da E.A.C. Santos - Consultoria e Investimentos com a Martins Wine Advisor Distribuição. A plataforma de venda online manter-se-á no domínio vinha.pt.

Cláudio Martins entrou no capital da plataforma em 2020 e reforça, agora, a aposta com esta nova sociedade detida em partes iguais. Uma fusão que, diz, visa "chegar a cada vez mais clientes finais através da vasta lista de vinhos na vinha.pt, cerca de quatro mil referências, e com uma seleção cuidada de fine wines".

"Estes dois anos permitiram amadurecer a parceria vinha.pt com a MWA e a Super Grapes acabou ser uma resposta natural ao mercado. A vinha.pt disponibiliza opções de qualidade e tem o know how em termos de vendas online, a MWA introduziu vinhos de produtores que não se encontravam com facilidade no mercado. A Super Grapes vem elevar a fasquia. Teremos à distância de um clique alguns dos vinhos mais exclusivos do mundo, como é o caso do Uranus", refere.

Já para Elísio Santos, a Super Grapes "é a versão refinada" da parceria que começou em 2020: "Reforçamos a ligação direta aos produtores, aumentamos o conhecimento de mercado, especialmente nas gamas mais altas onde aumentámos o sortido de forma exponencial, e estamos em condições de continuar a surpreender o consumidor seja no canal Horeca seja com o cliente final".

A nova empresa vai, ainda, disponibilizar serviços ligados à formação, aconselhamento e investimento na área dos vinhos, além de "disponibilizar os vinhos distribuídos pela MWA, a maior parte deles exclusivos, para o canal HORECA e, também, clientes privados interessados em adquirir vinhos únicos". Este ano o objetivo é chegar aos 3,5 milhões de euros e de crescer 20 a 25% nos próximos dois anos, e chegar aos 5 a 5,5 milhões de euros em 2025.