Vinho da Adega do Montado conquista ouro em concurso internacional

Monte das Bagas de Ouro Tinto 2020, da Adega do Montado, foi distinguido com medalha de ouro © Pixabay

O vinho produzido e comercializado pela Adega do Montado, Monte das Bagas de Ouro Tinto 2020, foi distinguido este ano com uma medalha de ouro do Concurso Internacional Mundus Vini, realizado na Alemanha. Na edição de 2022, foram a concurso cerca de dez mil referências de vinhos de todo o mundo, tendo apenas sido 40% das mesmas distinguidas.

Nem só o Monte das Bagas de Ouro Tinto foi premiado neste concurso. O vinho Monte das Bagas de Ouro Reserva Tinto 2019, lançado no mercado há pouco mais de dois anos, conquistou também uma medalha de prata.

De acordo com a Adega do Montado, esta não é a primeira vez que os seus produtos são premiados no Mundus Vini, visto ter o seu Monte das Bagas de Ouro Branco recebido uma medalha numa edição anterior.

Localizada em pleno Baixo Alentejo, no concelho de Serpa, a Adega do Montado é uma empresa familiar, que surgiu pelo sonho de um dos fundadores "de plantar uma vinha e construir uma adega" para produção própria.

Em 2015, deram início ao projeto com a plantação de uma vinha com 25 hectares; em 2018, construíram uma adega com capacidade para vinificar 800 mil litros; dois anos depois lançaram para o mercado as suas primeiras marcas e em 2021, para além de manterem as referências já existentes, apresentaram novos produtos.