Vinhos e enoturismo em Portugal com novo site para atrair turistas estrangeiros

Os vinhos e o enoturismo portugueses estão agora 'à distância de um clique', graças a uma nova página de Internet lançada hoje pelo Turismo de Portugal, dirigida sobretudo aos turistas estrangeiros.

"O trabalho que estamos a fazer no enoturismo passa, não só por melhorar a oferta" e "a formação das pessoas, mas também passa pela promoção internacional. E este site é uma ferramenta" com esse propósito, destacou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

Na 5.ª conferência da Organização Mundial de Turismo sobre Enoturismo, que arrancou hoje em Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), o governante anunciou o lançamento deste website.

A página de Internet "dá a conhecer aos visitantes internacionais, não apenas aquilo que são os nossos vinhos, mas também os nossos destinos turísticos ligados ao vinho", assinalou o ministro, em declarações aos jornalistas,

Siza Vieira afirmou também esperar que este novo recurso "tenha tanto sucesso" como a campanha "Wine Pairs with Portugal", que "chegou a oito milhões de contactos, em apenas dois meses".

Questionado pelos jornalistas sobre este mesmo assunto, o presidente da Turismo de Portugal, Luís Araújo, argumentou que a página "quer ser mais do que uma simples montra" daquilo "que se pode fazer de enoturismo em Portugal".

"Não estamos a falar só das características das regiões, isso também lá está, mas há mais do que isso. É o setor público" e "o setor privado em conjunto, as rotas do enoturismo, os programas e as experiências que se podem fazer em cada região", assinalou.

E, segundo o mesmo responsável, o site tem "até uma área com as melhores recomendações dos enólogos em cada região e as recomendações secretas".

"Pretende chamar a atenção, mas principalmente estimular quem nunca pensou em enoturismo ou quem nunca pensou em vinho relacionado com Portugal", para "que pense de maneira diferente e muito associada à componente turismo", explicou Luís Araújo.

Além da nova página de Internet, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital revelou ainda que, em fevereiro do próximo ano, a cidade do Porto vai acolher um novo evento internacional, a "Wine and Travel Week".

Uma iniciativa que o Governo pretende "fazer regularmente", para "passar a marcar o calendário internacional do enoturismo".

"Achamos que podemos conjugar a reflexão à volta do enoturismo" e "a experiência dos vinhos em Portugal", tornando o evento uma "referência para o enoturismo mundial", disse.

A conferência internacional que hoje arrancou em Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz, prolonga-se até sexta-feira e é promovida pela Organização Mundial do Turismo (OMT), com o apoio do Turismo de Portugal e da câmara alentejana.