Vinhos: Oeno Group tem unidade antifraude que cobre Portugal

O vinho pode ser um investimento altamente lucrativo, mas é preciso ter a certeza da autenticidade do que se está a comprar. Quanto mais raro o vinho, mais lucrativo o investimento, mas maior é a apetência pela fraude. O Oeno Group, multinacional especializada nesta área, estima que, todos os anos, são gastos mais de quatro mil milhões de dólares (3600 milhões de euros), em vinhos falsificados em todo o mundo. E, por isso mesmo, criou uma unidade antifraude no grupo para garantir a genuinidade dos vinhos que apresenta aos seus potenciais investidores.

Com mais de 700 clientes em todo o mundo e um portefólio de vinhos de 50 mil milhões de libras (cerca de 60 milhões de euros), o Oeno Group entrou em Portugal em 2021, em parceria com Cláudio Martins, embaixador da empresa no mercado nacional e no Brasil, e conta já com aproximadamente meia centena de investidores nacionais.

O objetivo definido pela Oeno para o primeiro ano de atividade em Portugal era obter um investimento acumulado de cinco milhões de euros. Ficou aquém, "à volta dos 2,5 a 3 milhões", diz Cláudio Martins, que é também CEO da Martins Wine Advisor. "Correu muito muito bem, e o grande objetivo de dar a conhecer aos investidores portugueses o que é o verdadeiro wine investment foi alcançado", garante. Os cinco milhões passaram a ser a meta para este segundo ano de atividade.

A dimensão média da carteira dos investidores portugueses ronda os 10 a 15 mil euros, bem abaixo da carteira média global da Oeno, que se situa nos 50 mil euros. "Não há tradição de investimento em vinhos em Portugal e quisemos que os investidores fizessem uma entrada no negócio sem correr muitos riscos, até para começarem a perceber o processo logístico associado. Mas já temos vários clientes a reforçarem a sua carteira de investimentos", sublinha.

Todo o portefólio de vinhos da Oeno está devidamente guardado, nas condições certas, no entreposto alfandegário da London City Bond, onde são guardados até os vinhos do Palácio de Buckingham. E todos, sem exceção, são devidamente rastreados, verificados e analisados à lupa. As garrafas, os rótulos, as rolhas, tudo é verificado pelos especialistas em antifraude do grupo, com recurso a microscópios eletrónicos e a luzes UV profissionais, entre outras técnicas.

Mattia Tabacco, chefe da unidade antifraude, admite que o grupo rejeitou já alguns vinhos devido a "discrepâncias óbvias", mas não avança com números. "Mais importante é que os nossos processos de auditoria têm funcionado de forma eficaz, dando-nos garantias sobre a qualidade dos vinhos que compramos", diz, sublinhando que, "em grande parte, evitamos muitos dos problemas com vinho falso comprando diretamente da fonte".

Este responsável admite que o "mapeamento de proveniência", comprando vinhos diretamente ao produtor ou a importadores devidamente reputados é "o modo mais seguro" de comprar vinhos raros. Mas há casos em que é necessários comprar junto de colecionadores particulares e, mesmo que confiáveis, há que recorrer a "métodos de auditoria fortes", defende. "As verificações físicas e microscópicas do vidro, cápsula, rolhas e rótulos e a comparação com um banco de dados abrangente são apenas algumas das etapas envolvidas. A ausência da caixa de madeira original, cera de cor diferente no selo, etiquetas de tamanho errado e mal impressas, entre outros, são algumas das 'bandeiras vermelhas' que mais se destacam", explica.

Os próprios produtores têm procurado introduzir "sofisticadas medidas antifraude", através, por exemplo "da adição de números de série, microescrita, recursos específicos em relevo, hologramas que só podem ser vistos sob luz UV, características específicas ou mudanças subtis no rótulo a cada ano que apenas um especialista em antifraude bem treinado sabe procurar". Uma coisa é certa, a rastreabilidade "é fundamental, pelo que há que comprar vinhos raros apenas "de fontes respeitáveis e confiáveis", recomenda. Até porque, sublinha, "os especialistas estimam que até 25% de todo o vinho do mundo não corresponde ao que é descrito, seja por adulteração da garrafa e do seu conteúdo, até ao uso de rótulos errados e falsas certificações de autenticidade".