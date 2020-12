ViniPortugal e Gisela João querem um milhão a brindar a 2021

Fechar 2020 com "uma homenagem à resiliência, ao esforço e à capacidade de superação e reinvenção" desenvolvidos pelos produtores nacionais e pela indústria mundial do vinho e "celebrar a união e o sucesso" que queremos que marque o ano que está quase a arrancar. Foi este o mote que deu origem a uma iniciativa inédita, promovida pela ViniPortugal e que pretende reunir "um milhão de apreciadores dos Vinhos de Portugal, espalhados pelo mundo, incluindo as comunidades portuguesas na diáspora, para brindar a 2021 e assistir a um concerto exclusivo da fadista Gisela João".

O fado - e o brinde - chegarão emm direto, via streaming, no dia 28 de dezembro, a partir das 21 horas (hora de Lisboa).

"A ViniPortugal combina dois símbolos da identidade portuguesa num momento de união à escala global", explica o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão. "É uma iniciativa que se propõe celebrar a resiliência que mostrámos em 2020 e o otimismo com que encaramos 2021", sublinha o responsável, que escolheu o fado para este momento pelos pontos em comum com o vinho: dois grandes símbolos da identidade portuuguesa e "património de inigualável valor que levam o melhor do país ao mundo inteiro".

Da mesma forma que Portugal é reconhecido em todo o mundo pela qualidade e diversidade de castas autóctones, também o fado é uma herança musical do país, que remonta à década de 1820 e é declarado Património Mundial pela UNESCO.

Intitulado "Wines of Portugal, a World of Music ", o espectáculo será o primeiro concerto digital promovido com a chancela "Vinhos de Portugal/Wines of Portugal" e poderá ser acompanhado através da página de Facebook da Wines of Portugal, a partir da qual os utilizadores serão redirecionados para uma sala virtual dedicada. "O público será desafiado a publicar, no dia do concerto, uma foto com um copo de vinho português na mão com o hashtag #wineofportugal para criar uma corrente de partilhas nas redes sociais", explica a organização.

"Queremos desafiar as pessoas, em todo o mundo, a relaxarem durante uma hora e a assistir a uma atuação da nossa conhecida fadista Gisela João. 2020 não foi um ano fácil e queremos homenagear todos os nossos produtores e a indústria mundial do vinho em geral, oferecendo-lhes este momento cultural de união. E o momento será ainda melhor com um copo de vinho português na mão", conclui o presidente da ViniPortugal.