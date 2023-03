Virgin Orbit fecha até novo aviso e despede 85% dos trabalhadores

Virgin Orbit, de Richard Branson, fecha até novo aviso e despede 85% dos trabalhadores. © AFP

A empresa de lançamento de satélites Virgin Orbit, de Richard Branson vai fechar a atividade até novo aviso e despedir 85% dos trabalhadores, avançam esta sexta-feira o El Economista e a Agência France Press.

Sem capacidade financeira para continuar com a atividade, a empresa vai extinguir 675 postos de trabalho dos 794 existentes, informou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

A companhia, sediada na Califórnia, esperava receber um investimento de 200 milhões de dólares (cerca de 184 milhões de euros) de um empresário do Texas, EUA, na semana passada, mas o acordo terá fracassado, segundo a Reuters.

As demissões afetarão todos os departamentos. A empresa do bilionário britânico emitiu uma nota conversível em ações para a Virgin Investments Limited, do mesmo magnata, para poder indemnizar os funcionários. As despesas associadas a este processo ascendem a 15 milhões de dólares, quase 14 milhões de euros.

Esta sexta-feira, a empresa caiu mais de 40% na bolsa e suas ações valem agora menos de 20 cêntimos. No último ano, a empresa perdeu 97% do seu valor.

A Virgin Orbit sofreu um grande revés no início do ano, quando falhou o lançamento do primeiro foguetão ao espaço a partir do Reino Unido. A empresa organizou a missão com a Agência Espacial britânica e o Cornwall Spaceport para lançar nove satélites para o espaço.

No início de março, a empresa suspendeu as operações durante vários dias enquanto realizava negociações de financiamento e explorava oportunidades estratégicas.

De acordo com os últimos resultados, relativos ao terceiro trimestre de 2022, a empresa teve prejuízos de 43 600 dólares (cerca de 40 100 euros).

A empresa de Branson é rival da SpaceX, de Elon Musk, e da Blue Origins, de Jeff Bezos.