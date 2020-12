Visabeira compra através da Constructel duas empresas alemã e belga por 35 milhões de euros

Grupo Visabeira

"A Constructel tem-se destacado como um dos principais prestadores de serviços dos operadores europeus na área das telecomunicações e energia em Portugal, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Reino Unido e Dinamarca", refere a Visabeira.

A 'holding' do grupo Visabeira que agrega os negócios na área das telecomunicações conta com um volume de negócios de 600 milhões de euros este ano, 5.500 colaboradores e um investimento total em 2020 de 60 milhões de euros.

A empresa alemã agora adquirida, a Franz-Josef Braun foi fundada em 1988 e a sua atividade assenta "na prestação de serviços ligados à construção e expansão de redes de telecomunicações para operadores nacionais, à instalação de redes de fibra ótica para o segmento doméstico e empresarial e à construção de redes de eletricidade".

A atividade "estende-se, desde o distrito de Aachen, a região de Eifel, o distrito de Düren, até à área de fronteira do distrito de Rhein-Sieg" e "alia competências técnicas e humanas, tradição e conhecimento detalhado do 'modus operandi' na Alemanha, reforçando assim a forte capacidade que a Constructel já assegura no país, nomeadamente no que diz respeito á construção de redes de última geração, fixas e móveis".

Em comunicado, a Constructel "considera esta aquisição da Franz-Josef Braun GmbH & Co. KG como mais um passo estratégico que contribui decisivamente para a consolidação e posicionamento" da 'holding' "como um dos mais importantes 'players' no mercado alemão, constituindo-se como parceiro de referência junto da Deutsche Telekom".

Também na Bélgica, a Constructel reforça a sua posição com a compra da belga Oude Markt Voerlieden Natie NV (O.M.V. Natie).

"A O.M.V. Natie é uma empresa fundada em 1968, sediada na cidade de Antuérpia e cuja atividade se concentra na prestação de serviços de telecomunicações, nomeadamente atividades de 'customer connections', (residencial e empresarial High-Speed Internet)".

Esta empresa "é altamente qualificada e certificada, sendo um parceiro de referência dos principais operadores de telecomunicações do país, e com a entrada da Constructel no seu capital irá crescer nos projetos de construção de redes FTTH ".

"A aquisição por parte da Constructel da O.M.V Natie é um passo estratégico que contribui decisivamente para o reforço da posição da Constructel como um dos principais parceiros da Proximus (Belgacom)", refere.

Assim, "é com entusiasmo que as empresas envolvidas acolhem esta nova fase, convictas que, no reforço de competências e recursos técnicos e na otimização de sinergias serão alcançados resultados que assegurarão a dinâmica e o contínuo sucesso da Constructel no mercado europeu", lê-se no comunicado.

A Constructel Visabeira está presente em sete países.