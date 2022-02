Visabeira compra posição maioritária na italiana Inpower Group

O CEO do Grupo Visabeira, Nuno Terras Marques. © Maria João Gala /Global Imagens

O grupo Visabeira anunciou a aquisição de uma posição maioritária na empresa italiana Inpower Group, com sede em Roma. É a segunda aquisição do grupo liderado por Nuno Terras Marques em Itália, país onde entrou através da compra da Ieme S.r.l., em 2017, empresas especializada em redes de energia de média e baixa tensão.

Com esta aquisição - feita através da Constructel Visabeira, subsidiária com "forte presença no mercado europeu na área das telecomunicações e energia" -, o grupo pretende "expandir a sua atividade, em particular no setor das redes de telecomunicações de cobre e fibra ótica no mercado italiano", ao mesmo tempo que "consolida a sua presença em Itália".

Lembrando que Itália é um dos mercados europeus onde estão a decorrer "investimentos significativos" na modernização das redes de energia e telecomunicações, a Visabeira explica que o negócio, cujo valor não foi indicado, nem a percentagem exata de capital comprado, "irá potenciar a consolidação" dos contratos existentes no âmbito da energia e permitir "endereçar novas áreas de engenharia", em particular atividades para a área das telecomunicaçõe,s com enfoque na construção das redes de nova geração.

Recorde-se que a Constructel Visabeira se tem vindo a destacar como "um dos principais prestadores de serviços de engenharia de redes" na área das telecomunicações e energia em Portugal, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Reino Unido, Espanha, Suécia, Dinamarca e Estados Unidos da América.