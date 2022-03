Visabeira inaugura resort de 10 milhões de euros em Moçambique

Dinheiro Vivo 18 Março, 2022 • 12:29 Partilhar este artigo Facebook

O grupo Visabeira concluiu um investimento de 10 milhões de euros num novo empreendimento turístico em Moçambique. O Montebelo Milibangalala Bay Resort, localizado no Parque Nacional de Maputo, abriu portas esta sexta-feira, 18.

A cerimónia oficial de inauguração contou com a presença do presidente da República de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi e com o homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa.

Nesta primeira fase, o Montebelo Milibangalala tem disponíveis 20 vilas de tipologias T0 a T1, T2 e T2+2, servidas por um restaurante de cozinha moçambicana e internacional, um bar, um lounge, uma piscina e instalações para reuniões.

O Grupo Visabeira opera em Moçambique desde o final dos anos 1980 e conta agora com três unidades hoteleiras no país.