Visabeira reduz participação na Vista Alegre para 85,60% após aumento de capital

O grupo Visabeira viu a sua posição na Vista Alegre Atlantis (VAA) reduzida para 85,60% depois do aumento de capital que a empresa levou a cabo, de acordo com um comunicado da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“São assim imputáveis à sociedade grupo Visabeira, S.A. 85,60% do capital social e dos direitos de voto da Vista Alegre, correspondentes a 143.513.837 ações representativas do capital social da VAA, após o aumento de capital” e uma transferência de ações no âmbito desta operação, de acordo com a mesma nota.

O comunicado detalha ainda que a participada do grupo, Visabeira Indústria, manteve “a titularidade de 137.965.420 ações representativas do capital social e direitos de voto da Vista Alegre” e que, em resultado do aumento de capital “e de a Visabeira Indústria não ter subscrito quaisquer novas ações nesse âmbito, a sua participação qualificada na VAA é reduzida para 82,29% do capital social e direitos de voto da VAA, tendo por referência o capital social de 134.120.048,00 euros representado por 167.650.060 ações”, depois da operação.

Além disso, o grupo “controla diretamente 5.548.417 ações representativas de 3,31% do capital social e dos direitos de voto da Vista Alegre pós aumento de capital”, recordou a empresa, no mesmo comunicado, o que totaliza os 85,60%.

O comunicado da VAA recorda ainda que esta participação qualificada é imputável à NCFGEST, SGPS, S.A. e a Fernando Campos Nunes, que detém a totalidade do capital desta sociedade.

Antes do aumento de capital, Fernando Campos Nunes controlava mais de 94% da VAA.

Na quarta-feira, a empresa anunciou ter registado o aumento de capital que levou a cabo, de mais de 12 milhões de euros, de acordo com um comunicado enviado à CMVM.

No documento, a VAA informa “na sequência do seu comunicado do passado dia 05 de dezembro, que teve lugar hoje [quarta-feira] o registo comercial do aumento de capital no montante de 12.192.731,20 euros, pelo que o capital social da sociedade passa de 121.927.316,80 euros para 134.120.048,00 euros com a emissão de 15.240.914 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, com valor nominal unitário de 0,80 euros”.

Em 05 de dezembro, a VAA concluiu o aumento de capital, registando uma procura de 146,6%, e fixou o preço das novas ações em um euro, de acordo com um comunicado.