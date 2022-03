Viseu Dão Lafões investe 4 milhões de euros na promoção de turismo ativo

A Ecopista do Dão será ligada à Ecopista do Vouga. © DR

A Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões vai investir quatro milhões de euros na valorização do produto de Turismo Ativo, Desportivo e de Natureza.

Um dos destaques do plano de investimento é a extensão da Ecopista do Dão -a maior ecopista portuguesa - que será ligada à Ecopista do Vouga, somando 66 quilómetros aos 49 quilómetros já existentes.

A estratégia, apresentada em conferência de imprensa, esta quinta-feira, 10, aposta também na componente desportiva, nomeadamente nas modalidades de Walking & Cycling , com a criação de novos centros de BTT e Trail. O novo produto turístico "Subidas Épicas Viseu Dão Lafões" complementa a oferta.

A Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão Lafões irá aprsentar os destaques turísticos dos seus 14 municípios na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre na capital portuguesa, na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de março, na FIL.