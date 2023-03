Visitas guiadas e provas de Vinho Verde aos sábados no Palacete Silva Monteiro

Imagem do Palacete Silva Monteiro, na Rua da Restauração, no Porto © Direitos Reservados

O Palacete Silva Monteiro, sede da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, no Porto, vai passar a estar aberto aos sábados para visitas guiadas e provas de Vinho Verde. A iniciativa, que pretende dar a conhecer os vários espaços do palacete do século XIX, arranca no próximo sábado, dia 4 de março.

As visitas estão disponíveis de hora a hora, entre as 14h30 e as 18h30. Têm um limite máximo de 15 participantes e estão sujeitas a inscrição prévia no site da Comissão. Têm um custo de cinco euros por pessoa que dá acesso, no final da visita, a uma prova de dois vinhos de diferentes produtores da região.

Designada por "A Casa mais bonita do Porto" em várias publicações do século XIX, o Palacete Silva Monteiro fica no número 318 da Rua da Restauração. A visita ao prédio de três pisos é feita pela equipa do curso de Restauro da Universidade Católica do Porto, que explica os pormenores arquitetónicos e decorativos que servem de referência à história do Porto oitocentista.