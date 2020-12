Vista Alegre alarga ao têxtil com coleção inspirada em porcelana

A Vista Alegre, a marca centenária de produção de porcelana, cristal e vidro, acaba de alargar a um novo segmento: o têxtil. As coleções - Duality, Ivory, Transatlântica e Amazonia - são inspiradas em coleções de serviços de porcelana da empresa de Ílhavo. Ana Moura e Catarina Furtado são as caras da nova coleção.

As peças que assinalam a entrada da companhia num novo segmento são compostas por três echarpes e duas mantas, baseada nas decorações de quatro das suas coleções de porcelana: Duality, Ivory, Transatlântica e Amazonia. "Uma evolução orgânica, que dá continuidade à paixão da marca pela arte e pela beleza, refletida agora em acessórios de moda e numa linha casa definidos pela originalidade, a sofisticação e um conforto excecional, graças à caxemira de qualidade superior", justifica a companhia em comunicado.

Conhecida pelo seu trabalho na área da porcelana, mas também no cristal, a empresa que ainda detém a marca Bordallo Pinheiro, tem vindo a trabalhar com vários designers ao longo dos anos que desenharam coleções e serviços para a marca. Siza Vieira, Joana Vasconcelos, Patrick Norguet, Ross Lovegrove, Marcel Wanders, Jaime Hayon, Malangatana, Sempé, Brunno Jahara, Sam Baron, a marca francesa Christian Lacroix e a insígnia Oscar de la Renta são alguns dos muitos autores que se associaram à Vista Alegre.

© Vista Alegre

A entrada surge num momento em que a pandemia levou a paragens de produção na empresa, com entrada em lay-off. Situação que afetou o desempenho da companhia. Em outubro, o grupo Vista Alegre registou um volume de negócios de 11,8 milhões de euros, um aumento de 9,3% (+1 milhão de euros).

"No mês de outubro com o início da segunda vaga da pandemia, no canal de retalho, verificou-se uma quebra das vendas nas lojas, registando um decréscimo de 9,8% face ao período homólogo. Por seu lado, as vendas online continuam a evidenciar um bom desempenho, apresentando um crescimento de 181% relativamente ao mês de outubro de 2019", comunicou a empresa.

"O canal Private Label, foi o que mais contribuiu para o incremento do volume de negócios, tendo no mês de outubro registado um crescimento de 25,7% face a igual mês do ano anterior", refere ainda.

No acumulado do ano o Grupo Vista Alegre atingiu em outubro um volume de negócios 87,6 milhões de euros, uma quebra de 8,4% relativamente ao mesmo período de 2019.

"Com o atual agravamento da crise pandémica, as perspetivas económicas estão muito dependentes da sua evolução e das medidas de combate à mesma, podendo tais medidas vir a afetar a atividade do Grupo Vista Alegre, com maior incidência nas vendas a retalho", ressalva.