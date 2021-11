Vista Alegre assegura novos contratos de 44 milhões para 2022

Loja Vista Alegre (Imagem de arquivo) © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O grupo Vista Alegre Atlantis, que detém as marcas centenárias Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, anunciou esta quarta-feira que assegurou a contratualização de encomendas no valor de 44 milhões de euros para o próximo ano.

O grupo detém ainda fábricas de porcelana, cristal, vidro, grés e faiança.

"De realçar que estes novos contratos adicionam-se às demais encomendas decorrentes dos contratos plurianuais já existentes em carteira", refere o grupo, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Os valores dos novos contratos com operadores internacionais estão distribuídos pelos vários segmentos industriais da seguinte forma: oito milhões de euros na porcelana, oito milhões de euros no cristal e vidro e 28 milhões de euros no grés de forno e mesa".

O grupo salienta que, "numa altura em que a Vista Alegre inverteu o ciclo negativo decorrente da pandemia covid-19, a concretização destes novos contratos vem comprovar de forma inequívoca a capacidade da marca se afirmar junto de grandes operadores internacionais, reforçando o volume de negócios junto dos mercados externos, predominantemente europeus".

A concretização destes novos contratos decorre da capacidade da Vista Alegre "ter desenvolvido especiais competências na gestão de projetos, aliados à sua distinta qualidade e capacidade de produção, afirmando-se cada vez mais, como estimuladora das novas tendências de mercado, e um 'player' internacional ao nível de grandes projetos nas áreas do 'design' de produto e 'lifestyle'", refere a empresa, no comunicado.

A Vista Alegre Atlantis passou de prejuízos a lucros de 600 mil euros nos primeiros nove meses deste ano, em termos homólogos, com uma recuperação do negócio beneficiada pela melhoria na situação sanitária no terceiro trimestre.