Vista Alegre aumenta 6% em volume de negócios relativamente a 2021, registando 117 milhões de euros

Mónica Costa 30 Março, 2022 • 18:07

O Grupo Vista Alegre registou um volume de negócios de 117 milhões de euros em 2021, o que representa um aumento de 6% relativamente a 2021, revelou a empresa em comunicado. O EBITDA de 22,7 milhões de euros, revela um aumento de 41,7% face ao mesmo período.

A marca registou um resultado operacional positivo de 9,3 milhões de euros e superou o período homólogo em 281%.

Quanto ao resultado líquido consolidado acumulado, chegou aos 1,6 milhões de euros positivos.

De acordo com o mesmo documento, foram os mercados internacionais de Espanha, EUA e Brasil que mais contribuíram para as vendas dos produtos Vista Alegre, com um crescimento de 69% relativamente a 2020 e de 50% face a 2019, na época antes da pandemia. O mercado externo representou 75,1% do volume de negócios da Vista Alegre, com 87,8 milhões de euros de vendas.

Relativamente à dívida líquida consolidada, o grupo Vista Alegre revela que conseguiu reduzir 7,3 milhões de euros, comparada com a de 2020. A marca consegue, assim, manter "um elevado nível de disponibilidades, revelando assim solidez da sua tesouraria".

Investimento

A empresa revelou, ainda, que realizou investimentos no valor de 7,3 milhões de euros na aquisição de equipamentos no segmento da porcelana, cristal e vidro e forno, que potenciam uma maior eficiência operacional e a redução de custos. Com este investimento a Vista Alegre pretende reforçar o seu posicionamento "como detentora das fábricas tecnologicamente mais avançadas do mundo nos segmentos de mercado de cerâmica, cristal e vidro", reforçou.