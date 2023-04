Vista Alegre com lucro de 5,6 milhões de euros em 2022

© Vista Alegre

A Vista Alegre teve lucros de 5,6 milhões de euros, no ano passado. Comparado com o período homólogo, a empresa registou um crescimento de 250%, uma vez que em 2021 conseguiu um resultado líquido de 1,6 milhões de euros.

Como refere a companhia, em comunicado enviado à CMVM, "o desenvolvimento de novos produtos e novas coleções, as parcerias estratégicas com fornecedores e designers, assim como a melhoria dos processos produtivos e de inovação tecnológica, foram fatores chave para a boa performance operacional da Vista Alegre".

Apesar do impacto direto no aumento dos custos de produção, nomeadamente o custo da energia, logística e matérias‐primas, causado pela guerra na Ucrânia, a Vista Alegre fechou o ano de 2022 com um volume de negócios de 143 milhões de euros - um aumento de 22,5% - e com o EBITDA a ter um crescimento de 21,3%, situando-se nos 27,5 milhões de euros.

O resultado operacional do grupo foi de 11,3 milhões de euros, o que representa uma subida de 21,3% face a 2021.

Fatores de crescimento

Como revela a empresa, foram os segmentos do grés e porcelana os principais impulsionadores do crescimento das vendas. Embora, frisa a Vista Alegre, o incremento tenha sido evidenciado em todos os segmentos de negócio.

Por áreas de negócio, as receitas da porcelana atingiram os 49,8 milhões de euros, o que equivale a um aumento de 17,2%, quando comprado com o resultado de 2021. Por seu turno, receitas do grés ascenderam a 62,3 milhões de euros, representando um crescimento de 23,8% face ao ano de 2021.

A companhia ressalva ainda a vendas conseguidas pelos produtos de marca (Vista Alegre e Bordallo Pinheiro), que cresceram 21,3% face a 2021. Tanto a nível nacional e internacional e considerando apenas o retalho físico e online.

Também o canal HORECA recuperou no ano passado, crescendo 67%, em comparação com o período homólogo.

Dívida e investimentos

Devido ao bom desempenho operacional do grupo, a dívida líquida consolidada reduziu, em 2022, 11,7 milhões de euros face ao ano de 2021.

No que toca a investimentos, a empresa informa ainda que foram no montante de sete milhões de euros, "nomeadamente na aquisição de equipamentos no segmento da porcelana e grés, os quais potenciam uma maior eficiência operacional e a redução de custos, reforçando o posicionamento da Vista Alegre como detentora das fábricas tecnologicamente mais avançadas do mundo".