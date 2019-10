Vista Alegre conclui processo de emissão de 50 milhões de obrigações

A Vista Alegre conclui o processo de emissão de obrigações de um montante global de 50 milhões de euros, comunicou a empresa ao mercado.

Lançada em meados de outubro, a emissão registou “uma forte procura, de cerca de 80 milhões de euros, ou seja, perto de “200% do valor objetivo mínimo fixado para a emissão – 40 milhões de euros – por parte de 21 investidores, tendo seis deles colocado ordens superiores a cinco milhões”, disse a companhia na época.

“VAA informa que se concretizou o processo de emissão de obrigações garantidas no valor de 45.000.000 euros, com uma taxa anual fixa de 4,5% e vencimento em outubro de 2024 e obrigações garantidas no valor de 5.000.000 euros com uma taxa anual fixa de 3,5% e vencimento final em outubro de 2024, todas colocadas apenas junto de investidores institucionais”, informa agora a empresa detida pela Visabeira. “Obrigações no montante de 45.000.000 euros foram ainda admitidas à negociação no Mercado Alternativo de Renda Fixa Espanhol (Mercado Alternativo de Renta Fija) (“MARF”)”.

“A emissão destas obrigações veio diversificar as fontes de financiamento da VAA e alongar a maturidade média da dívida contribuindo nessa medida para o crescimento sustentado dos seus negócios nos diferentes segmentos e mercados em que opera”, justifica.