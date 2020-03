Vista Alegre encerra até 9 de abril

A Vista Alegre anunciou hoje que, face ao estado de emergência que decorre da pandemia do Covid-19, vai encerrar temporariamente a sua atividade e das suas subsidiárias em Portugal, com exceção dos canais online, entre 23 de março e 9 de abril.

“Entre estas medidas insere-se a antecipação do período de férias de 2020 para aquelas datas com relação à generalidade dos colaboradores do grupo Vista Alegre em Portugal, salvo nos casos relevantes para efeitos da manutenção das devidas salvaguardas de segurança e contingência”. refere a empresa, em comunicado à CMVM.

“Neste contexto, a atividade comercial noutras geografias em que a VAA está presente tem vindo a ser suspensa, em linha com o enquadramento aplicável em cada país, desde a semana passada”.

A Vista Alegre adianta que irá acompanhar a evolução da situação de emergência e as imposições legais e recomendatórias emanadas pelas autoridades competentes “com vista a adotar as medidas que se venham, em cada momento, a revelar adequadas para a sociedade e os seus stakeholders, continuando a dar cumprimento aos seus deveres de informação neste contexto”.