Vista Alegre passa de prejuízos a lucros de 600 mil euros até setembro

"No terceiro trimestre de 2021, a atividade económica em Portugal e no resto do mundo demonstrou uma gradual recuperação da crise afetada pela propagação do vírus SARS-CoV- 2 e pelas medidas de contenção da pandemia verificadas no início do ano", salientou a empresa.

De acordo com a Vista Alegre, "as diferentes medidas encetadas pela administração com o objetivo de mitigar o efeito negativo da pandemia surtiram um efeito positivo que se verifica na recuperação da atividade com visível reflexo nos seus resultados", lê-se na mesma nota.

Assim, em termos acumulados "o grupo Vista Alegre atingiu um volume de negócios a setembro de 2021 de 80,0 milhões de euros, registando um aumento de 5,6% relativamente ao mesmo período de 2020", graças, sobretudo "ao crescimento das vendas nos segmentos da porcelana e da faiança".

De acordo com o grupo, "as filiais em Espanha, Estados Unidos e Brasil tiveram também um impacto muito positivo nesta recuperação e contribuíram nos primeiros nove meses deste ano com vendas 9,3 milhões de euros, 82% acima das vendas no mesmo período de 2020 e 21% acima das vendas no mesmo período de 2019", indicou o grupo.

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) situou-se nos 14,7 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 44% face ao mesmo período de 2020.

A empresa registou ainda "um resultado operacional positivo de 5,3 milhões de euros (superando o resultado operacional do período homólogo em 410%)".

A dívida líquida consolidada reduziu-se no terceiro trimestre de 2021 em "cerca de 2,5 milhões de euros face ao 1.º semestre do ano, mantendo um elevado nível de disponibilidades".

"O grupo Vista Alegre tem perspetivas positivas quanto à evolução do seu negócio, tendo em conta o nível de encomendas em carteira existentes assim com o progressivo incremento do nível de confiança das pessoas em função do crescente nível de vacinação que ajudará a retoma progressiva da normalidade", rematou a empresa.