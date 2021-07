Vista Alegre reduz prejuízos no 1.º semestre para 500 mil euros

© Vista Alegre

A Vista Alegre reduziu os prejuízos no primeiro semestre, para cerca de 500 mil euros, contra um prejuízo de 3,4 milhões de euros um ano antes, divulgou o grupo português.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre refere que no primeiro semestre "a empresa registou um resultado operacional positivo de 1,8 milhões de euros e o resultado líquido situou-se negativo em 496 mil euros".

Nos primeiros seis meses do ano, a Vista Alegre obteve um volume de negócios de 49,6 milhões de euros, um aumento de 16% em termos homólogos, "suportado principalmente no crescimento das vendas nos segmentos de porcelana e da faiança".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 8,1 milhões de euros, o que "representa uma melhoria de 99%" face ao valor atingido em igual período de 2020.

No segundo trimestre deste ano, "a atividade económica em Portugal e no resto do mundo começa a recuperar lentamente da crise afetada pela propagação do vírus SARS-CoV-2 e pelas medidas de contenção da pandemia verificadas no início do ano" e as "diferentes medidas encetadas pela administração com o objetivo de mitigar o efeito negativo da pandemia estão a surtir um efeito positivo que se verifica na recuperação da atividade com visível reflexo nos seus resultados", refere o grupo, em comunicado.

"O volume de negócios do grupo Vista Alegre, tem vindo consecutiva e sustentadamente a subir mês após mês, atingindo em junho" último o valor de 12,7 milhões de euros, "um aumento, face ao mesmo mês de 2020, de 38,4% (+3,5 milhões de euros)".

A Vista Alegre adianta que os novos contratos de fornecimento garantidos nos primeiros três meses deste ano, no valor acima dos 20 milhões de euros, "aliados à existente dinâmica carteira de encomendas da sua vasta rede de distribuição, tiveram um impacto positivo na atividade do segundo trimestre e antecipam um segundo semestre de contínua recuperação".

O canal 'online' mais que duplicou (114%) no semestre em análise, face a igual período do ano passado, tendo também um "desempenho igualmente positivo" as filiais em Espanha, Estados Unidos e Brasil.

"A Vista Alegre reforçou a sua presença em Espanha, inaugurando neste período uma nova loja em Barcelona, localizada naquele que é considerado como um espaço luxuoso e de maior prestígio - o La Roca Village", refere o grupo.

O grupo afirma ter "perspetivas positivas quanto à evolução do seu negócio, tendo em conta o nível de encomendas em carteira existentes, assim como o previsível fim das restrições existentes devido à pandemia provocada pela covid-19 e com o progressivo incremento do nível de confiança das pessoas em função do crescente nível de vacinação que ajudará a retoma progressiva da normalidade".

A Vista Alegre salienta ainda que "a dívida líquida estabilizou no segundo trimestre de 2021, face ao primeiro trimestre do ano, mantendo um elevado nível de disponibilidades, revelando assim solidez da sua tesouraria".

"Os resultados obtidos pelo Grupo Vista Alegre, no 1º semestre de 2021, são um sinal muito positivo, face ao momento extremamente desafiante e de incerteza que vivemos. São mais uma demonstração inequívoca da resiliência da empresa e da sua capacidade de ultrapassar as adversidades, apenas possível pela contínua preferência dos nossos clientes e suportada pelos nossos colaboradores que diariamente demonstram um elevado nível de comprometimento e abnegação", salienta Nuno Marques, CEO do grupo Visabeira, que detém a Vista Alegre.