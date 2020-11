Vista Alegre. Volume de negócios sobe 9,3% em outubro para 11,8 milhões

Empresa de porcelanas Vista Alegre em Ílhavo. Fotografia: Pedro Correia / Global Imagens

O volume de negócios da Vista Alegre subiu 9,3% em outubro, face a igual mês do ano passado, para 11,8 milhões de euros, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Vista Alegre adianta que o grupo "continua, neste mês, a apresentar um crescimento da atividade, alcançando um volume de negócios em outubro de 2020 de 11,8 milhões de euros, um aumento de 9,3% (mais um milhão de euros)".

Em outubro de 2019, as vendas ascenderam a 10,7 milhões de euros.

"No mês de outubro com o início da segunda vaga da pandemia, no canal de retalho, verificou-se uma quebra das vendas nas lojas, registando um decréscimo de 9,8% face ao período homólogo", refere o grupo que detém a marca Atlantis e Bordallo Pinheiro.

"Por seu lado, as vendas 'online' continuam a evidenciar um bom desempenho, apresentando um crescimento de 181% relativamente ao mês de outubro de 2019", acrescenta o grupo, salientando que o canal 'private label' "foi o que mais contribuiu para o incremento do volume de negócios, tendo no mês de outubro registado um crescimento de 25,7% face a igual mês do ano anterior".

Em termos acumulados, até outubro, o volume de negócios atingiu 87,6 milhões de euros, "uma quebra de apenas 8,4% relativamente ao mesmo período de 2019", lê-se no comunicado.

"Com o atual agravamento da crise pandémica, as perspetivas económicas estão muito dependentes da sua evolução e das medidas de combate à mesma, podendo tais medidas vir a afetar a atividade do grupo Vista Alegre, com maior incidência nas vendas a retalho", considera a empresa.