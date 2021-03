Vitor Bento sobre Novo Banco: "Percebemos que o capital do banco era insuficiente"

Vítor Bento, antigo presidente do Novo Banco

Vítor Bento, antigo presidente do Novo Banco, disse esta terça-feira que a equipa de gestão inicial do banco percebeu de imediato que a dotação de capital da instituição era "insuficiente".

O economista, que foi o escolhido para substituir Ricardo Salgado na liderança do Banco Espírito Santo (BES) em 2014, está hoje a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Vítor Bento acabou por abandonar o cargo em setembro de 2014, dois meses depois de assumir a liderança do BES. O banco foi alvo de uma medida de resolução no início de agosto, tendo sido criado o Novo Banco como banco de transição.

"Na madrugada de segunda-feira, percebemos que a dotação de capital do banco era insuficiente", disse Vítor Bento. Salientou que a equipa de gestão do banco não foi envolvida no processo de decisão do montante a definir. "O capital dotado estava demasiado à pele", o que "era negativo para os ratings do banco", adiantou.

Para Vítor Bento, existiam vários factores que suportavam aquela preocupação da equipa de gestão, nomeadamente o facto de os valores do balanço provisório do banco estarem calculados com base nas contas de 30 junho daquele ano. Salientou que, durante o mês de julho, ocorreu uma "desvalorização assinalável da participação da PT (Portugal Telecom), superior a 100 milhões de euros". Havia ainda que levar em conta o impacto "das exposições indiretas", incluindo obrigações e o papel comercial, que teriam um impacto que ainda não estava "clarificado". A somar, havia que contabilizar também as exigências regulatórias relacionadas com os testes de stress.

A posição de Vítor Bento vai em linha com informações já divulgadas em anteriores audições na comissão. O diretor do Departamento de Supervisão do Banco de Portugal, Luís Costa Ferreira, afirmou que o supervisor defendia que o Novo banco fosse dotado de mais 500 milhões de euros, além dos 4,9 mil milhões de euros que acabaram por ser injetados inicialmente no banco.

A Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução foi criada em 15 de dezembro de 2020. As audições começaram no dia 10 de março.

