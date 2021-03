Vitória do FCP sobre a Juventus de Ronaldo o mais visto de fevereiro. SIC lidera, TVI é quem mais cresce

epaselect epa09019860 Juventus' Cristiano Ronaldo reacts during the UEFA Champions League round of 16, first leg soccer match between FC Porto and Juventus FC at Dragao stadium in Porto, Portugal, 17 February 2021. EPA/ESTELA SILVA © EPA

A vitória do FCP sobre a Juventus de Cristiano Ronaldo foi o programa mais visto em fevereiro, com uma audiência média de 2,4 milhões de telespectadores e um share de 42.1%. O jogo, a contar para a Liga dos Campeões, foi transmitido pela TVI, canal que mais viu subir as suas audiências em fevereiro: 0,7 pontos percentuais (pp) o seu share, para 17,5%. O canal de Queluz fechou o mês com uma audiência média de 455 mil, 45 mil telespectadores em média abaixo da líder SIC. O canal do grupo Empresa fechou fevereiro com uma audiência média de 500 mil telespectadores, um share de 19,2%, uma subida de 0,2 pp face a janeiro.

Mas se a TVI ganhou share no seu 28º aniversário, em sentido inverso está a RTP1. A estação de televisão pública sofreu um recuo de -0.6 p.p. no seu share de audiências para os 10.8%.

Os canais de televisão paga "atingiram em fevereiro um share acumulado de 36%, menos 0.6 p.p. comparativamente ao mês anterior. Nesta tipologia de canais, destaque para a CMTV que manteve a liderança com um share de 4.2%, seguindo-se a Globo, TVI Reality e SIC Notícias com 1.9%", refere o estudo de audiências da agência de meios Universal McCann, que integra o grupo Mediabrands.

Nos canais pagos, de referir as quebras registadas nos canais de informação. A SIC Notícias viu o share recuar 0,6 pp, para 1,9%, seguida da TVI 24, que caiu 0,5 pp para 1,2% de share.

Em fevereiro, as televisões generalistas voltaram a apostar em reforço de grelha como novos programas. "Da SIC, destaque para "A Serra". A nova telenovela da estação do grupo Impresa foi o programa mais visto no dia em que foi para o ar, tendo atingido, em média, mais de 1,4 milhões de portugueses, a que correspondeu um share de 26.3%. No acumulado do mês e descartando jogos de futebol, a nova telenovela foi o programa mais visto do mês com uma audiência média de cerca de 1,4 milhões de telespectadores", refere a UM/IPG MediaBrands. Na SIC estreou ainda a novela "Tempo de Amar" e do novo programa das manhãs de domingo, "Olhá SIC".

Na TVI destaque para "Esta Manhã", o novo programa das manhãs que estreou logo no primeiro dia do mês. Conduzido por Nuno Eiró, Iva Domingues, Sara Sousa Pinto, Pedro Carvalhas e Susana Pinto, o talk-show atingiu no dia de estreia uma audiência média de 157 mil telespectadores e um share de 14%.

"De destacar também a transmissão de "Parabéns, Portugal", que celebrou o aniversário da estação de Queluz. O programa, transmitido nos períodos da manhã e da tarde, contou com uma audiência média de 802 mil telespectadores e um share de 19.6%, ajudando a conduzir a TVI à liderança nesse dia", refere a agência de meios.

Na A RTP1 estreou "Até que a Vida nos Separe". "A nova série portuguesa, realizada por Manuel Pureza, foi para o ar no dia 20 de fevereiro, tendo sido vista, em média por 540 mil telespectadores. Destaque também para as semifinais do concurso Festival da Canção 2021, que foram vistas, em média por 667 mil portugueses", diz a UM/IPG Mediabrands.

Futebol domina em fevereiro

O futebol domina em fevereiro, com destaque para a transmissão da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, jogada no Estádio do Dragão. "A vitória do FC Porto contra a Juventus foi o programa mais visto do mês, já que registou uma audiência média de 2.4 milhões de telespectadores e um share de 42.1%", destaca a agência de meios.

"Os jogos que ditaram a eliminação do Benfica das competições Europeias atingiram uma audiência média de 1.9 milhões de telespectadores e um share de 36.7%.

A completar o top dos mais vistos está o jogo da primeira-mão das meias finais da Taça de Portugal Placard, que opôs Sp. Braga ao FC Porto. Transmitido pela TVI, o jogo registou uma audiência média de 1.5 milhões de telespectadores", refere.

A SIC foi a estação que colocou mais programas no TOP 20 dos mais vistos - um total de 10 -, seguida da TVI (7) com a estação pública a colocar três no ranking.

Fox lidera nos canais de séries

A Fox manteve a liderança nos canais de séries com um share de 1.6%, seguida da Fox Life (1.1%) e AXN (0.7%). "Já sobre a estreia de novas séries e temporadas, de referir a estreia de "Residente Alien", no Syfy e de Astrid e Raphaelle na Fox Crime. Sobre novas temporadas, de registar a estreia de 9-1-1 (Fox Life), The Blacklist (AXN), Lei & Ordem: Unidade Especial (Fox), Single Parents (Fox Comedy), Condor (AMC) e Blue Bloods (Fox Crime)", elenco a agência de meios