Viva a Cerveja. Confraria e AHRESP incentivam que brinde no seu local favorito

A Confraria da Cerveja, em parceria com a AHRESP, está a incentivar os portugueses a brindar na próxima sexta-feira com uma cerveja no seu local favorito, numa iniciativa de apoio aos cafés e restaurantes. O movimento #VivaCerveja arranca no Dia Internacional da Cerveja e será assinalado com um tema criado e interpretado pela banda The Lucky Duckies.

“Neste ano particularmente desafiante para todos os setores, pretendemos celebrar esta data assinalando dois denominadores comuns à paixão pela Cerveja – a música e todos os estabelecimentos que asseguram que a melhor cerveja seja servida à mesa dos portugueses. A par de cervejeiros, microcervejeiros, agricultores, distribuidores, comerciais, clientes, fornecedores e apreciadores, também eles contribuem para expansão cultural da Cerveja”, diz Rui Lopes Ferreira, Grão-Mestre da Confraria da Cerveja, citado em nota de imprensa.

A banda The Lucky Duckies criou o tema Viva a Cerveja – com música da autoria do vocalista dos The Lucky Duckies e Confrade da Cerveja, Marco António, a letra é de Fernando Gomes dos Santos, sonoplasta da banda – o primeiro hino em língua portuguesa que “homenageia a cerveja, os seus consumidores, confrades, Produtores de cevada e lúpulo, cervejeiros e toda a sua cadeia de valor que hoje emprega cerca de 80.000 pessoas”, pode ler-se na nota de imprensa.

A iniciativa de apoio sector cervejeiro e canal HORECA surge num momento em que ambos os sectores revelam forte impacto da pandemia, já que mesmo depois de reabertura, os espaços estão a funcionar com limitações de lotação e de horário. Um recente inquérito da AHRESP, realizado em julho, indica que cerca de 43% das empresas de restauração e bebidas pondera avançar para insolvência a partir de agosto.