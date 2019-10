Vodafone com problemas na rede de internet. Serviços já foram repostos

Terça-feira não foi um dia positivo para os clientes das operadoras de telecomunicações. Depois da NOS ter registado durante o dia problemas na rede por todo, à noite os clientes da Vodafone ficaram por várias horas sem acesso à rede móvel e fixa. Os serviços já estão repostos.

“Uma avaria de software de rede causou constrangimentos no serviço de internet móvel e fixa da Vodafone na noite de 22 de outubro, que se fizeram sentir por todo o País”, reagiu fonte oficial da operadora. “A situação teve início às 21h15 e ficou resolvida às 00h30. A Vodafone identificou imediatamente a causa do problema e ativou todos os meios para repor a situação dentro do mais curto espaço de tempo possível.”

No site da Vodafone a operadora já reportou este problema aos clientes.

Depois de na terça-feira, os serviços da NOS terem estado indisponíveis em todo o território nacional, em particular nas zonas de Lisboa, Porto, Braga, Leiria, Maia, Vila Nova de Gaia, Coimbra e Almada, segundo o site Downdetector, a operadora comunicou esta quarta-feira aos clientes com componente móvel no seu pacote de telecomunicações que irá oferecer 2 Giga de dados em novembro, para serem usados de 1 a 31 de novembro.

Até ao momento não foi possível obter da Vodafone um comentário sobre se vão atribuir algum tipo de compensação aos clientes afetados pela falha da rede de internet móvel e fixa.