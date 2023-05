Vodafone é o novo patrocinador do Primavera Sound Porto.

A Vodafone é o novo patrocinador e parceiro tecnológico do Primavera Sound Porto, festival que até ao último ano tinha como sponsor a NOS.

"No ano em que o Primavera Sound Porto assinala a sua décima edição, a Vodafone junta-se à celebração, enquanto patrocinadora e parceira tecnológica" deste festival, informou a operadora em comunicado enviado esta terça-feira às redações.

Com esta parceria, a Vodafone vai assegurar "as comunicações móveis e fixas no recinto" e "passa, também, a dar nome ao palco, por onde vão passar grandes nomes da música internacional e nacional", segundo a mesma nota.

O palco Vodafone vai contar com atuações diárias, entre as quais de New Order, NxWorries (Anderson. Paak & Knxwledge), Fred Again.. e The Comet Is Coming.

O Primavera Sound Porto acontece de 7 a 10 de junho, no Parque da Cidade, numa edição marcada pelo crescimento. O festival terá excecionalmente mais um dia de concertos, passando de três para quatro dias, cresce de 60 artistas para 76, e a capacidade do recinto aumenta em cerca de seis hectares, sendo agora possível acolher 45 mil pessoas, no maior parque urbano de Portugal.

A Vodafone quer contribuir para o sucesso para esta edição histórica e preparou iniciativas para melhorar a experiência dos milhares de pessoas esperadas no evento.

O Primavera Sound Porto "demarca-se dos demais festivais pela experiência musical única - proporcionada pelo cartaz que agrega os artistas mais relevantes dos diversos quadrantes musicais - e pela sua localização, que combina o melhor do ambiente cosmopolita do Porto com o cenário verde do Parque da Cidade e o azul do mar", segundo o comunicado.

"É um festival unificador: junta públicos distintos num único espaço para celebrar o melhor que a música nos dá. A sua essência e os seus valores dizem-nos muito enquanto marca. Por esta razão, a Vodafone associa-se à celebração das dez primaveras deste emblemático festival do Porto, que tem uma relevância fundamental para a cidade e para os portuenses. Enquanto patrocinador e rede oficial do festival, queremos ser parte ativa e continuar a levar - e a elevar - a magia da música ao Parque da Cidade.", afirma Leonor Dias, diretora de Marca da Vodafone Portugal.

"Há mais de 10 anos que a Vodafone é também a patrocinadora principal do festival Vodafone Paredes de Coura, um dos maiores e mais emblemáticos festivais do País que acontece no Alto Minho. E consolida, agora, a sua ligação à zona norte do País através da parceria com o icónico Primavera Sound Porto", destaca a operadora.