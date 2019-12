Vodafone entrega mais de 75 milhões à casa mãe

A Vodafone Portugal voltou a remunerar a casa mãe, no exercício que terminou em março de 2019. A operadora de telecomunicações entregou 75,2 milhões de euros, valor que segue em linha com a remuneração do ano anterior (74,1 milhões), noticia o Negócios, esta quarta-feira.

“Entregámos à casa mãe o valor de 75,2 milhões de euros”, indicou fonte oficial da Vodafone Portugal, acrescentando que “a distribuição não decorre do resultado líquido do exercício mas exclusivamente das reservas distribuíveis”.

A decisão acontece depois de a casa mãe ter anunciado um corte no dividendo que vai pagar aos acionistas, “devido à necessidade de reduzir o endividamento, investir no desenvolvimento da rede 5G e concluir a aquisição da Liberty Global”, indica o mesmo jornal.

A subsidiária portuguesa encerrou o último ano fiscal, de 1 de abril de 2018 a 31 de março de 2019, com um crescimento de 2,1% das receitas totais para cerca de mil milhões de euros. No entanto, o valor do lucro não foi revelado.