Vodafone fecha ano fiscal com receitas totais de 1,084 milhões

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Leonardo Negrão/Global Imagens

A Vodafone fechou o ano fiscal de 2020-2021 com receitas totais de 1,084 milhões de euros, uma subida de 0,3% nos proveitos. As receitas de serviços, entre abril de 2020 até final de março, registaram uma subida de 0,6%, para 989 milhões de euros. Operadora ligou até ao final do ano fiscal 3,8 milhões de lares com redes e nova geração, uma subida de 9,5%.

"Este foi mais um exercício de expressivo investimento no País, com reflexo na melhoria dos processos de relação com os Clientes e na modernização de sistemas e redes", comenta Mário Vaz, CEO da Vodafone, citado em comunicado enviado às redações.

"O que alcançámos neste exercício reforça a nossa confiança na capacidade de ultrapassarmos com sucesso os desafios futuros, sejam eles resultantes das naturais dinâmicas competitivas deste sector, ou advenham os mesmos de condições favoráveis artificialmente oferecidas a novos atores que venham a entrar no nosso mercado", atira o gestor, numa referência às condições colocadas no leilão do 5G aos novos operadores a entrar no mercado nacional.

"Arrancámos para o exercício de 21/22 com a determinação de colocarmos o potencial da tecnologia ao serviço dos muitos desafios do país porque "Together We Can"", afirma o CEO da Vodafone Portugal, numa referência ao novo posicionamento da operadora conhecido em março, num momento em que o leilão para a quinta geração móvel ainda decorre, mais de quatro meses depois do arranque da licitação principal, que se iniciou a 14 de janeiro.

No quarto trimestre, entre janeiro e março de 2021, a companhia obteve receitas totais de 270 milhões de euros, mais 5 milhões e 2,1% do que em relação a igual período do ano fiscal homólogo, tendo os proveitos de serviço aumentou 1,3%, para 247 milhões, mais 2 milhões do que na comparação homóloga.

Móvel recua, mas fixo sobe

Os clientes móveis da operadora recuaram 3,3%, para cerca de 4,529 milhões no final de março. Em contrapartida, no negócio fixo a companhia regista crescimentos: clientes de banda larga atingem 814 mil (+9,6%) e os clientes de TV a totalizarem 749 mil (+10,3%).

"No decurso do quarto trimestre, a Vodafone Portugal continuou efetivamente a expandir a sua presença em todo o País. No final do quarto trimestre, a rede de próxima geração da Vodafone atingiu 3,8 milhões de lares e empresas (+9,5%)", destaca a companhia.