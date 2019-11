Vodafone junta-se à lista de clientes da Google Cloud

A parceria foi oficializada esta quarta-feira: a Vodafone vai utilizar os serviços disponibilizados pelo braço dedicado à cloud da Alphabet, a Google Cloud. “As telecomunicações são essenciais para as sociedades modernas e para as economias”, explicaram as duas empresas, durante o processo de anúncio.

Com 625 milhões de clientes em vários territórios, a conquista do operador de telecomunicações representa uma vitória para a Google Cloud, numa altura em que a empresa tenta conquistar uma maior fatia de mercado na “guerra” da cloud, com a Microsoft Azure e a Amazon Web Services como principais concorrentes. No anúncio, a Vodafone indica o interesse em alavancar o seu processo de transformação digital com as ferramentas disponibilizadas pela Google Cloud.

A parceria é descrita como um “projeto completo e multifacetado”. A infraestrutura atual da Vodafone conta com oito clusters com mais de 600 servidores. Detalhando como funcionará este projeto, a Vodafone indica que o acordo implica uma “migração de larga escala dos dados globais” para a cloud da Google. A empresa da Alphabet explica que pretende criar uma plataforma para performance de dados, que poderá ser agregada num “oceano de dados”. Um dos objetivos é a concentração de dados, com o intuito de poder utilizar capacidades de analítica e business intelligence, é indicado. “Assim que [a migração] esteja concluída, a velocidade com que a Vodafone poderá executar comandos permitirá ter insights em tempo real, atingir novos níveis de agilidade, escalabilidade e eficácia a nível de custos”.

O operador de telecomunicações refere ainda que as ferramentas da Google Cloud foram integradas na plataforma “Neuron”. Esta plataforma, que está a chegar a 11 países, possibilita várias tarefas, mas será a capacidade analítica e o recurso a inteligência artificial na análise dos hábitos dos consumidores um dos principais trunfos, indica a Vodafone.

“A Neuron serve de fundação ao ‘oceano de dados da Vodafone e é o cérebro do nosso negócio, enquanto estamos a transformar-nos numa empresa digital e tecnológica. Não só poderá trazer capacidades de analítica em tempo real de todos os produtos e serviços da Vodafone, mas também nos permitirá chegar a resultados mais depressa”, indica Simon Harris, o principal responsável pela área de Big Data Delivery da Vodafone.

O valor deste contrato entre a Vodafone e a Google Cloud não foi revelado. A lista de clientes da Google Cloud na Europa inclui empresas como a Unilever, a cadeia de lojas John Lewis, as fintech Revolut e Starling Bank, o serviço de streaming Spotify ou a Airbus.

O evento Google Cloud Next arrancou esta quarta-feira, em Londres, estando totalmente dedicado ao negócio de cloud e a estudos de caso de clientes que adotaram os serviços disponibilizados pela Google Cloud.

*A jornalista viajou para Londres a convite da Google Portugal