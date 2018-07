Vodafone reage a Anacom. Fim do zero rating é “prejudicial para os clientes”

A Vodafone já reagiu à decisão da Anacom que determinou pelo fim dos tarifários zero rating (pacotes específicos para utilização de aplicações) de internet móvel por considerar que os mesmos ferem o principio de neutralidade da rede e que, em “alguns casos” não permite a sua utilização em situação de roaming com as mesmas condições como em Portugal ferindo o princípio do roam like at home.

“Relativamente ao princípio do ‘roam like at home’, a Vodafone não terá de fazer qualquer ajuste aos seus procedimentos, uma vez que os mesmos já estão de acordo com as boas práticas exigidas pelo Regulador”, reagiu fonte oficial da operadora liderada por Mário Vaz.

O mesmo não sucede com a decisão do regulador no que toca a pacotes que apresentam condições especificas para utilização de aplicações, mais procurados pelos segmentos mais jovens. Para a Vodafone esta decisão do regulador vai prejudicar os clientes.

“No que diz respeito aos tarifários com pacotes de dados específicos para utilização de apps – ofertas ‘zero-rating’ – o Regulador entende que, de acordo com o regulamento sobre neutralidade de rede, os operadores terão de passar a barrar a utilização desses pacotes específicos para Apps, sempre que o cliente fique impedido de utilizar o pacote de dados genérico (por exemplo, pelo facto de o ter esgotado e não ter saldo para renovação do mesmo)”, refere a Vodafone.

“Teremos, assim, de fazer esta adaptação nos nossos tarifários pré-pagos, apesar de considerarmos que a mesma será prejudicial para os clientes, que hoje conseguem utilizar na integra os pacotes de dados incluídos nos seus tarifários”, considera.

A NOS não quis comentar a decisão do regulador. Até ao momento não foi possível obter um comentário do Meo/Altice Portugal.