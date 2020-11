Vodafone. Receitas recuam 0,8%, para 537 milhões no semestre fiscal

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Ana Pereira da Costa/Global Imagens

As receitas totais da Vodafone Portugal no semestre fiscal de 2020-2012, entre abril e setembro, recuaram 0,8%, para 537 milhões, enquanto a receita de serviço fixa-se em 495 milhões (+0,5%). No segundo trimestre fiscal, de julho a setembro, os proveitos totais da operadora recuaram 0,8%, para 278 milhões de euros, já as de serviços sobem ligeiramente 0,3%, para 255 milhões de euros, face a igual período do ano passado, anunciou esta segunda-feira a operadora.

Um desempenho a que a companhia aponta ao impacto da pandemia, que levou a uma desaceleração do principal negócio, o segmento móvel - reflectindo "os efeitos da quebra da atividade turística" -, pese embora o negócio fixo continue a crescer.

Resultados que surgem no momento em que no país já é conhecido o regulamento do 5G, fortemente criticado por todos os operadores, entre os quais a Vodafone. Mário Vaz, CEO da Vodafone, deixa um aviso à navegação.

"Ao avançarmos na direção preconizada pelo atual regulamento de 5G, o principal prejudicado será o país", diz o gestor, citado em comunicado.

"A Vodafone Portugal apresenta os seus resultados numa conjuntura sem paralelo na história de Portugal, a qual afeta todos os setores de atividade e, inevitavelmente, as comunicações eletrónicas. Num contexto de enorme imprevisibilidade, resultante das constantes mudanças socioeconómicas, a Vodafone Portugal tem vindo a desenvolver esforços suplementares para adaptar e flexibilizar o seu plano de negócio, garantindo a capacidade e a resiliência dos seus serviços de forma a responder às necessidades e dificuldades das famílias e das empresas portuguesas", destaca Mário Vaz.

Presente em Portugal há 28 anos, a operadora tem vindo a investir na rede, primeiro móvel, depois fixa, tendo até final de setembro a rede FTTH da próxima geração atingido os 3,6 milhões de lares e empresas, mais 9,7% do que há um ano.

"A continuidade deste longo histórico de investimentos, de qualidade de execução e estratégia consolidadas e de compromisso com o País - que oferecem resiliência neste presente tão complexo e volátil - é manifesta e intencionalmente posta em causa de forma irreversível pelo atual regulamento de 5G. Por essa razão, a Vodafone viu-se obrigada a recorrer a todos os mecanismos legais ao seu alcance, para que possamos proteger o futuro deste setor e, em particular, as suas dezenas de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos", diz o gestor.

A Vodafone - juntamente com a NOS - avançou com uma providência cautelar para suspender o espectro atribuído à Dense Air - para a empresa atribuído de forma ilegal e que deveria ter sido recuperado pela Anacom, já nos 10 anos de licença, nunca foi lançado um serviço comercial - situação que, caso seja aceite pelos tribunais, poderá impactar os prazos previstos do leilão do 5G. 2020 era a data prevista para este processo estar concluído, com a atribuição das licenças.

Quebra do turismo afecta segmento móvel

De julho a setembro, a atividade da Vodafone Portugal foi negativamente impactada pela pandemia, com a companhia a destacar a "desaceleração do principal indicador de negócio, a qual reflete sobretudo os efeitos da quebra da atividade turística nas receitas do segmento móvel", com o sector da rede fixa e televisão a manter crescimentos.

"A economia portuguesa contraiu 16,3% no período entre abril e junho de 2020 e registou uma quebra estimada de 5,7% face ao homólogo do ano passado de julho a setembro, reflexo da redução significativa do consumo privado e do investimento fruto dos efeitos da pandemia transversais à generalidade dos setores de atividade", refere a operadora.

A receita de serviços atinge 255 milhões (+0,3%), com a receita total a recuar 0,8%, para 278 milhões de euros, "impactada pela quebra na venda de equipamentos."

"O desempenho deste principal indicador de negócio reflete a redução das receitas de roaming e visitors, incluindo o impacto na diminuição das vendas de cartões pré-pagos a turistas e outros utilizadores estrangeiros", destaca a companhia.

Efetivamente, no segmento móvel a Vodafone fecha setembro com 4,612 milhões de clientes, menos 5% do que em igual trimestre do ano passado - há um ano eram cerca de 4,8 milhões.

Já no fixo, a companhia registou um crescimento de 9,3%, para 777 mil clientes de banda larga fixa, e uma subida de 10,4%, para 713 mil ao nível dos clientes de televisão.