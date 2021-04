Vodafone reconhecida pelo 7.º ano consecutivo como líder mundial em IoT

Vodafone © EPA

A Vodafone anunciou hoje que foi reconhecida pelo sétimo ano consecutivo como líder mundial em Internet das coisas (IoT) no relatório anual da Gartner Magic Quadrant.

O relatório anual da Gartner sobre a gestão de serviços de conectividade IoT analisa 18 empresas de cariz tecnológico a nível mundial e reconhece as que apresentam uma boa execução relativamente à sua visão atual, estando bem posicionadas para o futuro, explica a Vodafone em comunicado.

A multinacional obteve, uma vez mais, a classificação máxima nas categorias "Abrangência de Visão" e "Capacidade de Execução" em ​​​​​​​IoT, concluiu.

"Nos últimos 12 meses, milhares de Clientes indicaram-nos que a Internet of Things os ajudou a tornarem-se mais resilientes, flexíveis e a manter a continuidade do negócio durante estes tempos conturbados", afirma Erik Brenneis, diretor de IoT da Vodafone Business, em comunicado.

No documento, a Vodafone lembra, ainda, que a Internet of Things ganha maior relevância à medida que as organizações continuam a digitalizar as suas operações, e cita o relatório IoT Spotlight da Vodafone Business, em que 87% das empresas consideram a IoT fundamental para o seu sucesso futuro.