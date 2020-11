Vodafone. Regras do leilão 5G "claramente prejudiciais para o País e são promotoras de litigâncias"

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Filipa Bernardo/ Global Imagens

Depois de nove meses à espera do regulamento final do regulamento do 5G, finalmente quando é anunciado pela Anacom, não há motivos de regozijo pelos lados da Vodafone. Este "é um dia triste para o sector das comunicações em Portugal e consequentemente para o País" e, conhecido o documento a operadora liderada por Mário Vaz não tem dúvidas: "As regras finais continuam a ser claramente prejudiciais para o País e são promotoras de litigâncias", dizem. E discriminam os operadores já no mercado. "Esta descriminação é inaceitável e avançaremos para ações judiciais em instâncias nacionais e comunitárias para reposição de legalidade e defesa de interesses legítimos e protetores do futuro do País", garantem.