Vodafone. Regras do leilão 5G "claramente prejudiciais para o País e são promotoras de litigâncias"

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Filipa Bernardo/ Global Imagens

Depois de nove meses à espera do regulamento final do regulamento do 5G, finalmente quando é anunciado pela Anacom, não há motivos de regozijo para os lados da Vodafone. Este "é um dia triste para o sector das comunicações em Portugal e consequentemente para o País" e, conhecido o documento a operadora liderada por Mário Vaz não tem dúvidas: "As regras finais continuam a ser claramente prejudiciais para o País e são promotoras de litigâncias", dizem. E discriminam os operadores já no mercado. "Esta descriminação é inaceitável e avançaremos para ações judiciais em instâncias nacionais e comunitárias para reposição de legalidade e defesa de interesses legítimos e protetores do futuro do País", garantem.

"A Vodafone lamenta profundamente que a Anacom tenha decidido, unilateral e deliberadamente, colocar em causa a sustentabilidade dos operadores e a resiliência e capacidade competitiva de Portugal", começa por reagir a companhia em comunicado. A decisão hoje conhecida "mostra que as preocupações da Vodafone anteriormente manifestadas mantêm-se no Regulamento hoje apresentado", diz. "As regras finais continuam a ser claramente prejudiciais para o País e são promotoras de litigâncias."

A operadora - que já tinha a nível europeu criticado as regras "ilegais" do projeto de regulamento e adianta ir reaquacionar participação no leilão caso não fossem alteradas - não se mostra convencida com as alterações feitas pela Anacom no regulamento final, que apelida de "meramente cosmética".

Ajustamentos do regulamento mantêm discriminação dos operadores já no mercado

"Os "diversos ajustamentos" anunciados pela Anacom apenas disfarçam as condições totalmente discriminatórias para novos entrantes que já estavam contempladas na proposta de regulamento. Para fazer face à descarada ilegalidade da ausência de obrigações de cobertura, a reformulação da regra é meramente cosmética", dizem.

No entender, da empresa, "o nível de obrigações impostas a novos entrantes vs os existentes são manifestamente desproporcionais". E explica porquê. "Aos novos entrantes é imposta a obrigação - que melhor seria de classificar como oferta de possibilidade - de cobertura móvel de 25% e de 50% da população nacional, o que dada a distribuição geográfica da população portuguesa se traduz num âmbito geográfico muito reduzido. Para termos uma ordem de grandeza, só a zona da Grande Lisboa representa 20% de cobertura de toda a população nacional. Logo, a alegada preocupação da Anacom de promover a coesão territorial e o alargamento de cobertura da rede móvel em zonas de baixa densidade populacional é exclusivamente atribuída aos operadores existentes", acusa.

A concretização das obrigações impostas aos novos operadores "terão de ser concretizadas em horizontes temporais bastante alargados, quando ponderadas as exigências acima referidas (3 e 6 anos), e desconsiderando as condições muito favoráveis hoje existentes no mercado nacional no que se refere ao acesso de infraestruturas passivas", continua. "Existem hoje duas empresas de gestão de torres de telecomunicações de âmbito nacional que competem entre si para disponibilizar os seus ativos a novos operadores; ativos com localização e capacidade disponível para acomodar rápida e facilmente as limitadas obrigações oferecidas aos novos operadores", lembra.

Para os operadores existentes as exigências de cobertura não são as mesmas. "É exigida cobertura em zonas de baixa densidade do País, em timings apertados e que carecem de significativa construção de novos sites, uma vez que a capilaridade e velocidade de rede exigidas não são compatíveis com as infraestruturas já existentes", atira.

Há ainda diferenças de critérios no que toca às velocidades exigidas aos novos operadores e aqueles já no mercado. "Aos novos entrantes a oferta da reduzida cobertura pode ser feita com a velocidade máxima de 30mbps, quando por sua vez aos operadores existentes se exige um mínimo de 50mbps e 100mbps no cenário ideal de cobertura 5G, ou seja, com 2x10Mhz nos 700Mhz", descrevem. Ou seja, "a velocidade mínima que a Anacom pretende oferecer aos portugueses traduz-se num investimento expressivo exclusivamente alocável aos operadores atuais", em contrapartida, "o esforço de cobertura já feito e as exigentes obrigações acima descritas impostas aos operadores atuais são oferecidas aos novos entrantes desde o primeiro momento em que iniciem as suas operações através de roaming nacional".

Roaming nacional: é uma "distorção concorrencial para benefício exclusivo dos novos entrantes"

A Vodafone atira-se ainda ao roaming nacional, defendido pelo regulador como uma forma de colmatar falhas de cobertura a nível nacional, em particular nas zonas de baixa densidade populacional.

"O roaming nacional, ampla e enganadoramente publicitado como uma solução de melhoria de cobertura, surge nestas regras como instrumento de distorção concorrencial para benefício exclusivo dos novos entrantes, com a agravante de estar disfarçado com a sua exclusão nas zonas onde os mesmos tenham/venham a ter cobertura. Esta situação que implica níveis de complexidade tecnológica difíceis de avaliar para os atuais Operadores, sobre os quais vai, uma vez mais, recair o ónus de perceber se tal limitação é exequível e como pode ser operacionalizada", acusam.

Por isso, a empresa não tem dúvidas sobre quem sai a perder com este regulamento: os operadores já no mercado. "Os operadores estabelecidos em Portugal são fortemente penalizados pelos históricos e elevados investimentos que fizeram nas últimas décadas. Esses investimentos passam a poder ser utilizados em regime de roaming nacional por um período não inferior a 8 anos para navegação tranquila por parte de novos entrantes. Como se a penalização sobre um passado histórico de sucesso não fosse suficiente, essa obrigação ainda se estende a uma descriminação negativa para os futuros investimentos", acusa a operadora.

"Esta descriminação é inaceitável e avançaremos para ações judiciais em instâncias nacionais e comunitárias para reposição de legalidade e defesa de interesses legítimos e protetores do futuro do País", garantem.

Litigância não só por essa via. O caso Dense Air também gerará novas ações da empresa. "Haverá igualmente litigância acrescida face à ação a decorrer desde maio de 2019 e que se refere à decisão da Anacom de manter na titularidade da Dense Air espectro essencial para o lançamento do 5G em Portugal".

"Ao final de 28 anos de presença no mercado nacional com enorme espírito de compromisso com o País e defesa da imagem do sector a nível internacional, é com enorme tristeza que nos vemos forçados a ter de recorrer a medidas de litigância que colocam em causa esse esforço e o prestígio alcançado pela comunidade das TIC. O regulamento hoje divulgado torna evidente a pouca atenção e a desvalorização da importância do 5G concedidas por parte dos organismos e instituições que têm a obrigação legal de o desenvolver e proteger", lamenta a empresa.

"A fatura a pagar pela desvalorização da qualidade do sector e dos seus profissionais já é irreversível com a decisão de hoje, 5 de novembro de 2020. Esperemos ainda conseguir evitar encargos adicionais para todos os portugueses e retomar um caminho de sustentabilidade e progresso para o sector e consequentemente para o País."