Vodafone sobre leilão 5G. "É mais uma vez a prova da total falta de competência do Regulador"

Mário Vaz, CEO da Vodafone © Filipa Bernardo/ Global Imagens

A Vodafone não tem dúvidas. A mudança de regras do leilão 5G decidida pela Anacom a meio do procedimento "é mais uma vez a prova da total falta de competência do Regulador nacional". "Neste processo conduzido pela Anacom verificam-se violações atrás de violações e é algo nunca visto a nível nacional ou europeu", acusa a operadora liderada por Mário Vaz, uma das participantes do leilão.

Foi com "perplexidade" e "pasmo" que a Vodafone recebeu a decisão do regulador de mexer na regras do leilão, por si desenhado, e a "descoberta por parte da Anacom da importância e urgência do lançamento do 5G em Portugal apenas em meados de abril de 2021".

Mudanças a meio do jogo - o leilão decorre desde novembro e a licitação principal, em que a Vodafone participa, desde meados de janeiro - que a companhia considera reveladora da "atitude do Regulador prepotente e desrespeitadora dos princípios básicos de estabilidade, previsibilidade e respeito pela liberdade de atuação dos licitantes em função de legítima utilização de regras de um jogo por si estabelecidas."

Regras foram desenhadas pelo regulador

"O Regulador preocupa-se hoje com a duração excecional do leilão em Portugal quando comparada com a dos demais leilões, sem daí retirar a conclusão óbvia de que algo foi, por si, profunda e fundamentalmente mal pensado. Os constrangimentos que invoca mais não são do que o resultado de um processo que foi mal preparado desde o início, para além de ferido de várias ilegalidades, tal como referido por diversas vezes pela Vodafone em sede de consulta pública", acusa a companhia.

"Sobre o modo de funcionamento do leilão, agora posto em causa pelo Regulador, note-se que são as regras definidas pelo próprio que não preveem mecanismos para a sua aceleração, legitimando aos concorrentes a utilização de uma estratégia de jogo que melhor entendem adequada aos seus objetivos e dinâmica do próprio leilão", reforça.

"O Regulador, como é seu hábito, não assume responsabilidades nomeadamente as que resultam da demonstrada incapacidade para no muito tempo que teve para desenho do processo beneficiar dos contributos recebidos e do dever a que estava obrigada a recorrer aos exemplos de outros países europeus, só agora descobertos para justificar o injustificável", diz ainda.

Regulador preocupa-se hoje com a duração excecional do leilão em Portugal quando comparada com a dos demais leilões, sem daí retirar a conclusão óbvia de que algo foi, por si, profunda e fundamentalmente mal pensado

A "delonga" no leilão - a licitação principal já vai em mais de 350 rondas, no 60º dia - estando ainda em curso, quando o calendário previa que a atribuição de licenças aos operadores vencedores fosse feita ainda no primeiro trimestre, levou o regulador a avançar com alterações nos procedimentos, para evitar impactos no processo de digitalização do país com o atraso do arranque do 5G.

"No que se refere aos argumentos relativos à importância do 5G para o desenvolvimento económico e social nacional, lamentamos que só agora o Regulador tenha retirado essa conclusão. Se o tivesse feito em devida altura, como sobejamente por nós alertado, não só as regras teriam sido outras, como Portugal já hoje poderia estar a tirar partido desta tecnologia, como é intenção da Vodafone desde sempre e como o comprovam os nossos investimentos nos demais mercados europeus onde o Grupo Vodafone está presente", atira.

"Sobre a urgência do fim do leilão, muito se estranha a preocupação agora manifestada pelo Regulador. Muito recentemente, mais concretamente no passado dia 24 de março, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que tutela o sector, em intervenção no Parlamento, referiu: "Relativamente ao leilão do 5G não há nenhum problema, as operadoras queixam-se, mas isso é um problema das operadoras"; "Estou muito contente com o decurso do leilão", salientou Pedro Nuno Santos, que acrescentou não ter qualquer problema com a Anacom", recorda a Vodafone.

"Estranha-se assim que, na inevitável boa comunicação existente entre instituições e pessoas que se dão bem, não tenha o Regulador alertado o Sr. Ministro para a questão da demora do leilão. Ou terá sido apenas o fim-de-semana prolongado da Páscoa, e a possibilidade de poder refletir numa qualquer esplanada desde esta 2ª feira, que lhe permitiu concluir que, afinal, é urgente chegar ao fim do presente leilão?", diz.

"Relativamente às alterações propostas e sem prejuízo dos comentários detalhados que a seu tempo faremos chegar à Anacom, não podemos deixar de referir que só quem desconhece totalmente a forma como se participa num leilão, o esforço, a dedicação e a permanente atenção e enfoque das equipas envolvidas, em particular quando já decorreram 60 dias úteis desde o seu início, incluindo o período mais crítico da pandemia, cujos riscos o Regulador desvalorizou por completo, pode vir propor, por exemplo, o acréscimo de horas extra diárias a este processo", diz ainda a Vodafone.

"Todas as intempestivas propostas de alteração das regras existentes são, mais uma vez, prova do desconhecimento técnico e de total ausência de estudo e análise destas matérias por parte do Regulador nacional, a par de uma total falta de respeito pelo esforço e trabalho de todos os profissionais envolvidos", aponta.

O que quer o regulador

"De forma a prevenir um eventual prolongamento excessivo da duração do leilão do 5G e de outras faixas relevantes, a Anacom decidiu iniciar um procedimento de alteração do respetivo Regulamento que possibilite a introdução de mecanismos de agilização procedimental, incluindo um aumento do número diário de rondas e, se necessário, maiores incrementos nos valores licitados", anunciou na quinta-feira o regulador liderado por João Cadete Matos.

Por isso, a Anacom "decidiu dar início ao procedimento de alteração do Regulamento do Leilão 5G e outras faixas relevantes, no sentido de viabilizar um maior número diário de rondas, reduzindo para o efeito a duração das rondas (de 60 para 15 minutos) e/ou alargando o período diário de licitações. Prevê-se ainda a possibilidade, se for necessário, de inibir a utilização dos incrementos mínimos que os licitantes podem escolher numa dada ronda (1% e 3%)", informa em comunicado.

Os interessados terão até 15 de abril para fazer chegar os seus contributos, que irão entrar em consulta pública. Até lá, o leilão continua nos atuais moldes.