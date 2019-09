Volkswagen afasta-se das fusões e investe na tecnologia

Numa altura em que as marcas automóveis procuram fusões para serem mais rentáveis – basta pensar no exemplo dos grupos Fiat-Chrysler e da Renault – a Volkswagen quer fazer exatamente o oposto. O foco deste gigante automóvel alemão passa por investimentos avultados no desenvolvimento de tecnologia para carros elétricos e autónomos e na compra de baterias, ao mesmo tempo que melhora as suas margens operacionais.

“Não precisamos de mais marcas. Com pequenas exceções, podemos alcançar os maiores rendimentos por segmento com as marcas que nós temos”, afirmou Herbert Diess, o presidente executivo do grupo Volkswagen, durante o Salão Automóvel de Frankfurt.

O grupo Volkswagen está a investir um total de 80 mil milhões de euros na compra de baterias elétricas e no desenvolvimento de carros elétricos. Ao mesmo tempo, fechou recentemente uma parceria com a Ford para ajudar no desenvolvimento de tecnologia para carros autónomos e na redução dos custos de produção de veículos, lembrou a agência Reuters na sexta-feira.

Atualmente, este gigante automóvel alemão emprega 660 mil pessoas em todo o mundo e conta com insígnias como Volkswagen, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Audi, Scania e MAN.

Diess diz que o grupo automóvel que lidera pode “proporcionar uma boa experiência de produto mas mantendo um olhar atento aos custos”. Declarações que surgem numa altura em que as marcas terão de reduzir em 37,5% as emissões de dióxido de carbono entre 2021 e 2030; isto depois de um corte de 40% entre 2007 e 2021.