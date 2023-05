Volkswagen Digital Solutions está a contratar colaboradores para irem de férias

© DR

A Volkswagen Digital Solutions (VDS) quer contratar 20 colaboradores para irem de férias durante três dias, à boleia de uma camper van Volkswagen. Confuso? Estamos a falar da nova estratégia da empresa, que quer "apostar numa abordagem diferenciadora ao mercado de trabalho, ao recrutar para um "trabalho que sabe a férias"", refere a VDS em comunicado.

E, explica que, por ser cada vez mais difícil para as empresas conseguirem distinguirem-se apenas pelos benefícios salariais e benefícios, a empresa decidiu oferecer aos novos trabalhadores a possibilidade de "usufruir de uma camper van Volkswagen durante três dias para efetivamente ir de férias, ou aproveitar para trabalhar de forma remota de qualquer parte do país, e experienciar um "trabalho que sabe a férias".

Com esta iniciativa, a empresa - que procura por Software Engineer, Data Engineer e DevOps, entre outros - quer mostrar aos novos colaboradores que podem trabalhar de forma flexível e que adotem um modelo de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

"Há muitas empresas a contratar para o emprego de sonho, mas nunca ouvi falar de uma contratação para umas férias de sonho. Esta campanha de contratação permite destacar a VWDS do que já se pratica no mercado e ligarmo-nos a um público mais preocupado com flexibilidade e bem-estar no local de trabalho, mas também que tem interesse pela inovação e tecnologia", diz Rui Martins, responsável da marca Volkswagen Digital Solutions.

Atualmente, as três Tech Units do hub tecnológico do Grupo VW, sediado em Portugal, já ultrapassam os 400 trabalhadores. As vagas podem ser consultadas no site da empresa.