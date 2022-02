Volkswagen Digital Solutions procura reposicionamento estratégico da marca

O novo site da Volkswagen Digital Solutions contempla agora um espaço para a criação e partilha de conteúdos pelos colaboradores. © Volkswagen Digital Solutions

Dinheiro Vivo 07 Fevereiro, 2022 • 18:22

A Volkswagen Digital Solutions (VWDS), um dos hubs tecnológicos responsáveis pela transformação digital do grupo Volkswagen, une-se agora ao WYgroup com o intuito de reposicionar-se estrategicamente e criar uma framework de comunicação para a marca, numa tentativa de se estabelecer como uma das principais empresas de Tecnologias da Informação (IT).

A contar com a By na parte da estratégia e design thinking e com a Perfomance Sales na componente do marketing digital altamente focado em dados, a VWDS, formada por três unidades tecnológicas, espera ultrapassar os "grandes desafios na atração e retenção de talento" que se têm feito sentir no mercado português das tecnologias da informação, explica a marca em comunicado.

"Explorar novos caminhos na comunicação e arriscar é uma característica comum entre a By e a VWDS, e como tal, esta parceria com a VWDS tem sido entusiasmante", conta em comunicado a head of business development da By, Luísa Manso, relativamente ao trabalho que tem sido desenvolvido entre as duas empresas.

Segundo a Volkswagen Digital Solutions, a construção de uma cultura organizacional uniforme para as diferentes unidades foi o principal objetivo para a By. Já o reposicionamento da marca foi estrategicamente trabalhado "ao nível da assinatura, tone of voice, património gráfico, cromático, fotográfico, e arquitetura de marca das diferentes tech units que passaram a comunicar com o endosso comum A Tech unit of VWDS", revela a marca, acrescentando que o foco esteve sobretudo no employer branding da marca concebido através do "reforço de uma cultura interna transversal, mais integrada, coesa e com uma atitude criativa, pioneira e aventureira".

"Mas como inovar e inspirar ainda mais? Com a criação de um ecossistema que promove a inovação, a partilha de conhecimento, a criatividade, a interação e principalmente, a integração entre as nossas unidades de negócio. Somos efetivamente promotores de novas formas de fazer acontecer, de explorar novos caminhos e arriscar. E agora transparecemos essa essência. Este espírito transpira para fora, expressa e reforça o nosso posicionamento nos vários touchpoints da marca, de forma integrada ", refere o head of marketing & communication da VWDS, Rui Martins. Desenvolvido pelas duas marcas do WYgroup, para além de reforçar a cultura organizacional o novo site da marca contempla um espaço para a criação e partilha de conteúdos pelos colaboradores da VWDS.

De acordo com a marca, a nova plataforma da VWDS procurou garantir uma "elevada performance orgânica, através de uma arquitetura que garantisse a indexação, conversão e criação de metadatas na sua estrutura, proporcionando a visibilidade orgânica fundamental para a credibilidade e autoridade da marca". O novo posicionamento resultou ainda no lançamento de uma campanha de recrutamento e na gestão de redes sociais pela Performance Sales.