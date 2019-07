Volkswagen ganhou 6.875 milhões de euros até junho

O grupo alemão Volkswagen obteve no primeiro semestre um benefício líquido atribuído de 6.875 milhões de euros, 6,6% mais do que no ano passado, apesar da queda nas vendas.

A Volkswagen informou hoje que o benefício operativo melhorou entre janeiro e junho correspondendo a 8.997 milhões de euros (mais 10,3%) e a faturação alcançou os 125.197 milhões de euros (mais 4,9%).

O diretor financeiro da Volkswagen, Frank Witter, disse que o resultado do primeiro semestre foi “muito bom” tendo em conta um mercado debilitado, confirmando os prognósticos para 2019.

O grupo a que pertencem as marcas como Volkswagen, Audi, Porsche ou Seat refere que melhorou o resultado apesar da queda das vendas porque vendeu veículos mais caros.

A companhia diz também que registou menos efeitos extraordinários negativos do que em 2018.

A liquidez do departamento automobilístico do grupo Volkswagen era, no final de junho, de 15.900 milhões de euros, um valor mais baixo do que foi registado em 2018 (19.400 milhões de euros).

O grupo Volkswagen espera aumentar as entregas até ao final do ano, apesar das condições do mercado.

Tal como outros fabricantes automobilísticos alemães, a Volkswagen indica que o “principal desafio” relaciona-se com as incertezas económicas, mas também com o aumento da competitividade, a volatilidade da cotação das divisas e das normas de homologação que considera “cada vez mais estritas”.

Mesmo assim, a Volkswagen prevê um incremento da faturação de 5% em 2019 e uma rentabilidade operativa sobre as vendas.

No departamento de veículos comerciais espera-se uma rentabilidade operativa sobre as vendas, na ordem dos 6% a 7%, enquanto o departamento de motores pode vir a sofrer uma perda operativa em comparação com os valores de 2018.