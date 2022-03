Volkswagen gere aplicações de crédito a partir do Grande Porto

Francis Dupuis e Rene Theuns, responsáveis pelo centro tecnológico da Volkswagen Financial Services, na Lionesa em Leça do Balio. © Telmo Pinto/Global Imagens

O grupo Volkswagen (VW) está a investir pela primeira vez na região Norte. É no Grande Porto que o gigante automóvel alemão vai concentrar, na Europa, todas as ferramentas de gestão de contratos, sistemas e processos dos concessionários. O Porto Application Center (PAC) contará com 75 trabalhadores até ao final deste ano. No final do próximo ano, serão 130 os elementos deste centro.

O recrutamento tem decorrido de forma gradual e as posições abertas são sobretudo para a área tecnológica, como programadores, analistas de operações e gestores de projeto. Também há vagas para analistas de negócio. O PAC, gerido pela unidade de serviços financeiros do grupo VW, vai funcionar num espaço de 1100 metros quadrados no centro empresarial da Lionesa, em Leça do Balio.

O PAC será fundamental para que os funcionários dos concessionários do grupo VW possam mostrar aos consumidores quais as melhores soluções para comprar um novo veículo.

"Quando alguém vai a um concessionário e procura um carro, é necessário pedir um financiamento para comprar o veículo. O vendedor vai ao nosso sistema e acede aos processos", explicam ao Dinheiro Vivo os responsáveis do PAC, o canadiano Francis Dupuis e o neerlandês Rene Theuns.

"Se fizermos bem o nosso trabalho, poderemos proporcionar a oferta mais competitiva e flexível aos consumidores", detalham os dois líderes.

O canadiano e o neerlandês estão a trabalhar em Portugal desde setembro. Inicialmente, ocuparam os escritórios das instalações da Porsche no centro do Porto. A equipa começou a crescer e foi necessário passar para um espaço provisório na Lionesa.

A fornecedora de serviços financeiros está ligada a empresas de 51 países e trata do financiamento, renting e seguros dos clientes do grupo VW. Mais recentemente, também passou a prestar serviços de mobilidade para particulares e empresas.

O PAC vai juntar-se a outras empresas do universo VW em Portugal. Além da Autoeuropa (que emprega mais de 5100 operários), o gigante automóvel conta igualmente com o centro Volkswagen Digital Solutions (dividido entre desenvolvimento de software, serviços de gestão de aplicações e um espaço digital para a marca MAN); e ainda a empresa de gestão de recursos humanos Volkswagen Group Services.

Além das qualificações "muito boas" dos portugueses a nível da programação, o centro empresarial da Lionesa foi escolhido por ter uma "boa rede de transporte" para que os funcionários possam deslocar-se para o trabalho "com menos problemas".

As viagens casa-trabalho serão fundamentais, pelo menos, na fase de arranque do PAC, porque "a ideia é que as pessoas venham todos os dias ao escritório, para criarem ligações". Atualmente com uma dúzia de elementos, a equipa do centro da VW vai passar para os escritórios definitivos nas próximas semanas.

O PAC, com este investimento, passa a ser uma das 120 empresas do centro empresarial Lionesa, que ocupa um total de 110 mil metros quadrados em Leça do Balio.