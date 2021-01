Volkswagen multada em 100 milhões por falhar metas de emissões

Sede da Volkswagen, em Wolfsburgo. © EPA/FOCKE STRANGMANN

Meio grama a mais de dióxido de carbono por quilómetro vai levar a uma multa de mais de 100 milhões de euros do grupo Volkswagen. O grupo automóvel alemão falhou as metas europeias para 2020, segundo a informação divulgada esta quinta-feira pela Reuters.

Apesar da redução de 20% na média das emissões da frota de ligeiros de passageiros à venda na União Europeia, a Volkswagen terminou 2020 com 99,8 gramas por quilómetro. Ou seja, 0,5 gramas por quilómetro acima do que tinha ficado estabelecido com as autoridades europeias.

O grupo de Wolfsburgo tentou fazer tudo para cumprir as metas, tendo mesmo chegado a acordo com quatro fabricantes chinesas para agrupar as emissões, algo permitido pelas regras europeias. Esta prática é seguida, por exemplo, pelo grupo Fiat Chrysler, que comprou créditos à Tesla para evitar multas.

Ao longo deste ano, o grupo de Wolfsburgo lançou o modelo ID.3, o primeiro elétrico de larga escala. Só que problemas com o software deste veículo levaram a um atraso no início das vendas, o que comprometeu os objetivos da empresa. Mesmo assim, a Volkswagen ficou com 25% de quota de mercado de veículos na Europa em 2020.