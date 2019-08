Volkswagen paga 90 milhões por carros com consumo a mais nos Estados Unidos

Os proprietários de 98 mil automóveis do grupo Volkswagen nos Estados Unidos vão ser indemnizados por causa do excessivo consumo de gasolina. A decisão foi tomada esta sexta-feira na sequência de um acordo do grupo alemão em tribunal, após uma queixa apresentada pela agência ambiental norte-americana. Ao todo, os condutores serão compensados em 96,5 milhões de dólares (90 milhões de euros), segundo a Reuters.

Entre 2013 e 2017, perto de um milhão de veículos da Audi, Bentley, Porsche e Volkswagen foram equipados com um software que levava a caixa de velocidades a fazer mudanças durante os testes de homologação que economizavam as emissões e os consumos.

Durante a condução normal este sistema pura e simplesmente não funcionava e levava os carros a gastar mais gasolina. Esta situação foi detetada em cerca de 98 mil automóveis do grupo VW, o que levou à intervenção das autoridades norte-americanas.

Esta é a segunda vez que o grupo VW enfrenta a agência ambiental norte-americana, praticamente quatro anos depois de, em setembro de 2015, ter sido tornada pública a fraude de 11 milhões de automóveis a gasóleo em todo o mundo.