Volkswagen procura jovens talentos para integrar hub tecnológico em Lisboa

A Volkswagen Digital Solutions (VWDS) já abriu candidaturas para a terceira edição do seu programa de recrutamento jovem, com oportunidades para licenciados e mestres em tecnologia. O objetivo é atrair talento jovem para as três unidades do hub da marca automóvel em Lisboa, havendo especial interesse pelas áreas de desenvolvimento, infraestrutura e data analytics.

"Através do Junior Program, os candidatos terão a oportunidade de iniciar o seu percurso profissional num grupo com mais de meio milhão de colaboradores a nível mundial, e que tem sido consecutivamente reconhecido no meio tecnológico, não só em Portugal como além-fronteiras", refere Duarte Oliveira, responsável de recrutamento na VWDS, citado em comunicado.

Software developer, site reliability engineer (SRE) e data engineer são alguns dos perfis procurados pela empresa. A par, "curiosidade, proatividade e gosto pelo trabalho em equipa são alguns dos softs skills que a VWDS mais valoriza", é notado.

O processo de recrutamento do Junior Program é composto por um assessment cultural e um desafio técnico diretamente com uma equipa de produto.

Com arranque previsto para 11 de setembro, o programa "garante um salário competitivo e um conjunto de benefícios que contempla seguro de saúde, home office allowance, acesso a plataformas de formação online, dias de férias extra, descontos em viaturas e integração no programa de bem-estar (que disponibiliza consultas de nutrição, psicologia, jurídico, entre outras)", aponta Letícia Ferreira, talent acquisition responsável pelo programa.

O hub conta ainda com "um ambiente de trabalho dinâmico, flexível e colaborativo, onde os juniores poderão contar com o apoio e orientação de um buddy, bem como dos managers, colegas de equipa e RH".