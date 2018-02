Volkswagen produz T-Roc cabrio na Alemanha. E há razões para isso

A Volkswagen vai produzir na Alemanha a versão descapotável do T-Roc. A fábrica de Osnabrück vai receber um investimento de mais de 80 milhões de euros nos próximos dois anos para conseguir montar o primeiro SUV cabrio da história do grupo alemão. Mas quais as razões para ter passado a produção deste veículo para fora da Autoeuropa? São motivos técnicos e em nada têm a ver com a polémica entre os trabalhadores e a administração da fábrica de Palmela.

Desde dezembro de 2009 sob a alçada da Volkswagen, esta fábrica localizada no noroeste da Alemanha tem produzido nos últimos anos o SUV Volkswagen Tiguan e o desportivo Porsche Cayman. Em 2017, foram montadas mais de 76 mil unidades, longe da capacidade máxima anual de produção da fábrica, de 100 mil unidades, segundo informação da própria marca.

Ao produzir até 20 mil T-Roc cabrio por ano a partir de 2020, está fábrica vai aproximar-se desse número – deverá produzir mais de 95 mil automóveis – e afastar os receios de a unidade ser encerrada. Esta opção, sobretudo na Alemanha, teria impactos a nível político para o governo de Angela Merkel. Há cerca de 2300 operários que trabalham nesta unidade, que também trata da pintura do Skoda Fabia.

A fábrica da Baixa Saxónia também ficou com o T-Roc por causa da especialização dos seus operários em fazer carros descapotáveis. Esta unidade, até dezembro de 2009, pertencia à Karmann, empresa especialista no desenvolvimento de automóveis descapotáveis. A empresa passou para o grupo Volkswagen na sequência do processo de insolvência e levou o gigante automóvel alemão a ficar com as competências técnicas dos especialistas presentes nesta unidade.

A Autoeuropa também ficou fora desta escolha porque vai atingir em 2018 a sua capacidade máxima de produção. Prevê-se a montagem de 240 mil automóveis este ano: além do T-Roc, a fábrica de Palmela monta os monovolumes Volkswagen Sharan e Seat Alhambra. Este nível de produção deverá manter-se nos anos seguintes. Ou seja, a Autoeuropa não tem a possibilidade de fabricar a versão descapotável do T-Roc.

Robert Diess, presidente executivo da Volkswagen, justificou o lançamento de uma nova versão do T-Roc com o “envolvimento da Volkswagen como uma marca de SUV’s. O T-Roc já está a definir novos padrões no segmento”, segundo nota publicada na sexta-feira na página oficial da Volkswagen.

O mesmo responsável acrescentou: “Com o descapotável baseado no T-Roc, vamos acrescentar um modelo bastante emocional à nossa gama. Estou especialmente contente que possamos contar com a experiência de décadas em descapotáveis da equipa de Osnabrück. A fábrica ganha novas perspetivas para o futuro.” O T-Roc descapotável estará à venda em 2020 e vai competir, entre outros veículos. com o Range Rover Evoque

Até 2020, a Volkswagen espera que o segmento dos SUV represente 40% do mercado das suas vendas.

Em relação à fábrica de Palmela, os 5700 operários da fábrica vão votar, na quinta-feira, o pré-acordo que prevê aumentos salariais de 3,2% para 2018, com um aumento mínimo de 25 euros. O documento prevê também a integração de 250 operários no quadro de trabalhadores da Autoeuropa.