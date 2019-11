Volocopter. O táxi aéreo já tem licença para voar

Elétricos e aéreos. O futuro dos táxis vai definir-se nestas duas palavras e, esta nova realidade está mais perto do que nunca: “A Volocopter, o nosso táxi, chegou a um estágio em que é considerado um produto minimamente viável, seguro, sustentável e silencioso. Vamos agora executar um rigoroso programa de testes numa base de utilização diária”, disse esta manhã, na Web Summit, Alexander Zosel, fundador da Volocopter, a startup alemã que promete revolucionar a mobilidade privada nos centros urbanos.

As primeiras licenças para operar já acabam de chegar, avançou o responsável que tem sido um rosto repetente na grande cimeira da tecnologia. “Recebemos agora as autorizações para voar das autoridades de Helsínquia e Singapura”, destacou. “Devo dizer-vos que é difícil conseguir uma aprovação numa cidade como Singapura para fazer algo assim, por isso voámos junto ao aeroporto. Houve também uma mistura entre aviação comercial, fazer os testes ali para convencer as autoridades de que é seguro”, acrescentou ainda.

A realidade, contudo, está a mudar depressa e, em dois a três anos Zosel admite que será possível apanhar um táxi aéreo. Primeiro nas grandes cidades, depois em todo o lado. “Espero que percebam que os táxis aéreos são realmente uma realidade e não é para um futuro de décadas. Estamos certos que vamos começar a operar as primeiras rotas em dois a três anos”, garantiu.

Zosel diz que “A nossa missão é levar isto para todos os continentes do mundo, por isso, vamos começar em três cidades”. Zosel assumiu que o Dubai é um objetivo e admitiu ainda que Londres é um objetivo sério e a Alemanha, onde estão baseados, será uma das primeiras cidades a receber a Volocopter.

O fundador da Volocopter lembrou que o primeiro VC nasceu já em 2011. “Foi a primeira prova de conceito para um táxi urbano completamente elétrico” que acabaria por se tornar na “primeira descolagem tripulada vertical do mundo”, em 2016.

Em breve haverá novos saltos. Um deles para o transporte de carga e com drones capazes de transportar até 200 kg de carga.