Volume de negócios da Porsche sobe 14% até junho para 20 mil milhões de euros

O volume de negócios da Porsche subiu 14% no primeiro semestre deste ano, para 20,43 mil milhões de euros, face a idêntico período do ano passado, anunciou hoje o fabricante alemão de automóveis desportivos.

O lucro operacional, por sua vez, registou um acréscimo de 10,7% no período em apreço, para 3,85 mil milhões de euros em termos homólogos, apesar do aumento dos custos, refere a Porsche em comunicado.

A rentabilidade operacional das vendas foi de 18,9% até junho, contra 19,4% no mesmo período do ano passado, tendo o fabricante de automóveis vendido 167.354 veículos nos primeiros seis meses deste ano, mais 14,7% em termos homólogos, adianta.

"Mais uma vez, conseguimos gerir [a empresa] com sucesso e, ao mesmo tempo, investir no futuro", afirmou o presidente executivo da empresa, Oliver Blume, citado na nota.

Já o administrador financeiro, Lutz Meschke, mostrou-se satisfeito com os resultados, alcançados num "contexto difícil".

A melhoria do volume de negócios e do resultado operacional deveu-se ao aumento das vendas e dos preços, apesar da subida dos custos devido à inflação, ao aumento das atividades para o lançamento do novo Cayenne, à estratégia de digitalização e a um maior empenho na Fórmula 1, segundo Meschke.

O fluxo de caixa líquido do segmento automóvel caiu no primeiro semestre deste ano para 2,22 mil milhões de euros (menos 7,1% que em igual período do ano anterior) devido aos elevados investimentos em equipamentos e inovação.

A Porsche realçou ainda que "o ambiente económico global é tenso" e que subsistem alguns problemas de fornecimento de peças, custos crescentes e tensões geopolíticas.