Volume de negócios da Sonae MC cresce 6,3% em 2021 para 5 362 ME

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Janeiro, 2022

O volume de negócios da Sonae MC cresceu 6,3% no ano passado, face a 2020, para 5 362 milhões de euros, um desempenho "sustentado em todos os segmentos de negócio", anunciou esta terça-feira a Sonae.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa adianta que, "após mais um ano marcado pelos constrangimentos relacionados com a pandemia de covid-19, a Sonae MC conseguiu reforçar a sua posição de liderança com um sólido desempenho de vendas e aumento de quota de mercado".

O volume de negócios "atingiu 5 362 milhões de euros, registando um aumento total de 6,3%, e um incremento na base comparável de lojas de 3,4%, um desempenho obtido em cima do crescimento de 2020 e sustentado em todos os segmentos de negócio", lê-se no comunicado sobre as vendas preliminares de 2021 da dona dos hipermercados Continente.

A Sonae MC "continuou os seus esforços de expansão, quer da sua rede de lojas físicas, com a abertura de 64 lojas próprias (+25 mil metros quadrados), quer da sua presença digital, com um crescimento de vendas de aproximadamente 30% que reforçou a sua liderança no canal 'e-commerce'".

Das 64 lojas próprias que abriu, 12 eram de proximidade Continente Bom Dia. No final do ano, o parque de lojas da empresa era composto "por 1 343 unidades (incluindo franquias), com uma área total de 911 mil metros quadrados, um ativo distintivo no panorama concorrencial português".

No período em análise, o volume de negócios dos hipermercados subiu 2,4% para 1 800 milhões de euros e dos supermercados cresceu 5,9% para 2 677 milhões de euros, enquanto a de novos negócios de crescimento & outros progrediu 16,5% para 885 milhões de euros.

"Em 2021, os volumes do mercado de retalho alimentar em Portugal continuaram a aumentar, num contexto de recuperação económica e gradual normalização do consumo, apesar de ainda marcado pela incerteza e pelas restrições associadas à pandemia", adianta a Sonae MC.

"O desempenho de vendas da Sonae MC em 2021 é um motivo de grande orgulho para nós: após um ano de 2020 sem precedentes, a empresa continuou a avançar com tenacidade, agilidade e competência, atingindo taxas de crescimento notáveis, tanto em termos totais como na base comparável de lojas, num contexto altamente incerto e desafiante", afirma o presidente executivo, Luís Moutinho, citado no comunicado.

"Estes resultados são ainda mais relevantes pois ultrapassamos o crescimento do mercado, o que nos permitiu reforçar a nossa liderança, e refletem o impacto conjugado de uma estratégia ambiciosa, um firme compromisso das nossas equipas, um foco inegociável no consumidor, e a capacidade de ajustarmos as nossas propostas de valor quando as condições assim o exigiram", prossegue o gestor.

Este ano "irá trazer desafios diferentes: estamos confiantes de que estamos numa posição privilegiada para ultrapassar todas as dificuldades e encontrar novas oportunidades para exceder as expectativas dos nossos clientes, mantendo a empresa na sua trajetória de sólido crescimento, com uma ambição reforçada e um forte sentido de propósito", remata o presidente executivo.