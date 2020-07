Volume de negócios da Vista Alegre desceu para 42,6 milhões até junho

O grupo Vista Alegre apresentou um volume de negócios de 42,6 milhões de euros no final do primeiro semestre, em baixa face aos 57,4 milhões do mesmo período de 2019, anunciou hoje o grupo empresarial.

“O Grupo Vista Alegre atingiu assim um volume de negócios total de 42,6 milhões de euros no final do 1.º semestre e apesar da quebra verificada face ao período homólogo são já evidentes os sinais positivos de retoma da atividade”, referiu a Vista Alegre em comunicado.

Segundo a empresa, “o cenário ainda é de incerteza, face à evolução da crise pandémica”, mas a Vista Alegre prevê “um segundo semestre de gradual recuperação das vendas” se se mantiver “uma evolução positiva do cenário macroeconómico e tendo em conta os dois contratos conquistados de 16,2 milhões de euros recentemente informados ao mercado”.

Em junho, o volume de negócios da Vista Alegre foi de 9,2 milhões de euros, o que representou um crescimento de 6% face ao mesmo mês de 2019, segundo a informação divulgada.

“Apesar das circunstâncias excecionais que Portugal e o mundo atravessam, o Grupo Vista Alegre conseguiu no mês de junho um volume de negócios de 9,2 milhões de euros, superando em cerca 6% o período homólogo (8,7 milhões de euros), representando um importante sinal da recuperação gradual da sua atividade face ao cenário negativo vivido no pico da pandemia”, explica.

De acordo com o documento da VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, SA, os segmentos que mais contribuíram para aquela recuperação foram o Grés Forno e o Grés Mesa, essencialmente com vendas para países como França, Holanda e Itália.

Em contrapartida, os segmentos da Porcelana, do Cristal e Vidro e da Faiança foram os que mais afetaram a quebra do volume de negócios no 2.º trimestre deste ano, devido ao encerramento das lojas no âmbito dos constrangimentos para evitar a disseminação da pandemia de covid-19.